Controversă la Indian Wells: greșeală a arbitrului la minge de meci și final bizar de partidă VIDEO

O partidă extrem de echilibrată de pe tabloul masculin s-a terminat cu un punct controversat.

Chinezul Wu Yibing (67 ATP) l-a învins pe spaniolul Jaume Munar (58 ATP) cu 6-7 (6), 6-0, 7-6 (3).

La minge de meci pentru Wu, chinezul a făcut un efort superb pentru a retrimite în terenul adversarului un punct jucat la fileu. Însă după ce s-a aruncat efectiv după minge el a scăpat racheta din mână, iar aceasta a atins fileul.

Decizia corectă, conform specialiștilor din tenis, era acordarea punctului pentru Munar. Arbitrul a acordat însă punctul lui Wu Yibing, care a câștigat meciul.

Spaniolul a încercat să lămurească arbitrul de scaun de injustețea deciziei, însă nu a avut sorți de izbândă, iar Wu Yibing s-a calificat în turul al doilea.

Spectacular effort, but that final volley didn't bounce twice before Wu's racquet touched the net. Missed call. Should have been Munar's point.pic.twitter.com/A3zLatAHf9