Jucătoarea care a făcut meciul vieții la Indian Wells, contra unei mari favorite

Turneul de tenis WTA 1000 de la Indian Wells a consemnat o mare surpriză în turul al doilea, jucătoarea americană Katie Volynets reușind să elimine una dintre marile favorite.

Clasată pe locul 131 mondial, Volynets a avut nevoie de un wild-card pentru a intra pe tabloul principal, însă n-a dezamăgit.

Astfel, după ce în primul tur a eliminat-o pe rusoaica-minune Mirra Andreeva (38 ATP), Volynets a obținut azi victoria carierei.

Mai exact, americanca a eliminat-o în turul secund pe tunisianca Ons Jabeur (6 WTA), scor 6-4, 6-4, cea mai importantă victorie a sa ținând cont de clasamentul adversarei.

În faza următoare, Volynets va evolua cu daneza Caroline Wozniacki.

The BIGGEST win of her career by ranking 👏

Katie Volynets downs World No.6 Jabeur in Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/ZACrTeMMcl