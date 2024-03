Poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial, şi grecoaica Maria Sakkari, locul 9 în ierarhia tenisului feminin, s-au calificat, vineri, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.258.080 de dolari.

Iga Swiatek a trecut uşor, cu 6-2, 6-1, după o oră şi 9 minute de joc, de surprinzătoarea ucraineancă Marta Kostiuk, locul 32 mondial, aflată la prima ei semifinală într-un turneu WTA 1.000.

Maria Sakkari, locul 9 WTA, a învins-o mult mai greu pe jucătoarea americană Coco Gauff, locul 3 WTA, cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-2, într-o semifinală întreruptă de două ori de ploaie și în care jucătoarea din Grecia a ratat 3 mingi de meci în setul doi.

"Nu vreau să par lipsită de respect față de Coco, dar ar fi fost uimitor dacă acest meci s-ar fi terminat cu o oră în urmă...Dar mă voi bucura de această victorie chiar dacă a fost în 3 seturi”, a spus Sakkari la final.

