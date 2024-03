Un fost număr 3 ATP trebuia să joace cu Nadal, dar a dat peste Nagal. Ce s-a întâmplat la Indian Wells

Tenismenul canadian Milos Raonic (224 ATP) a profitat de retragerea lu Rafael Nadal de la Indian Wells 2024 și s-a calificat fără probleme în turul secund.

Fost număr 3 ATP în 2016, Raonic trebuia să joace în primul tur contra spaniolului Rafa Nadal, care i-a anunțat însă pe organizatori în ultima clipă că nu se poate prezenta, fiind afectat de probleme medicale.

Ca urmare, locul lui Nadal pe tablou a fost luat de indianul Sumit Nagal (101 ATP), din postura de lucky-loser, care a fost eliminat însă de Raonic cu un scor categoric, 6-3, 6-3.

În turul al doilea, Milos Raonic va avea o misiune complicată contra lui Holger Rune, elevul lui Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep.

A winning return to Tennis Paradise! 😎

Milos Raonic wins his opening match in Indian Wells, his first time at the tournament since reaching the 2019 semifinals@nationalbank pic.twitter.com/d303mKN1lL