Scandal la Indian Wells. Semifinalista acuzată că a trișat în timpul meciului VIDEO

Numărul 2 mondial, belarusa Arina Sabalenka, şi sportiva elenă Maria Sakkari, locul 7 WTA, se vor întâlni în semifinale la Indian Wells, după ce le-au eliminat pe Coco Gauff, respectiv Petra Kvitova.

Sabalenka a trecut de Gauff, locul 6, scor 6-4, 6-0, în doar 64 de minute.

Sakkari a pierdut primul set cu sportiva cehă Petra Kvitova, locul 15 mondial, dar s-a impus în cele din urmă cu scorul de 4-6, 7-5, 6-1, după două ore şi 15 minute.

Jucătoarea din Grecia se află în centrul unui scandal izbucnit în timpul meciului din optimi cu Karolina Pliskova, Maria Sakkari fiind acuzată că a atins o minge care a ieșit în aut, fără să recunoască acest lucru.

A little drama in the Karolina Pliskova vs Maria Sakkari Indian Wells match

From what I can see, it looks like Maria’s racquet touched the ball & the point should’ve been awarded to Karolina.

I still don’t understand why tennis doesn’t use video replay for stuff like this.. pic.twitter.com/e1kKWalf7b