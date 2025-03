”Bombă” în semifinale la Indian Wells. Iga Swiatek s-a predat contra unei adolescente de 17 ani

Rusoaica Mirra Andreeva (17 ani) a reușit o calificare spectaculoasă în finala de la Indian Wells, învingând-o în semifinale pe campioana în exercițiu Iga Swiatek (23 de ani)

Andreeva (11 WTA) a depășit-o pe Swiatek, numărul 2 mondial, cu 7-6 (7/1), 1-6, 6-3, punând capăt seriei de 10 victorii consecutive a polonezei la Indian Wells,

De asemenea, Andreeva a învins-o pe Swiatek pentru a doua oară în trei săptămâni, după victoria din sferturile de finală de la Dubai, turneu la care a devenit cea mai tânără campioană WTA 1000.

În finala de la Indian Wells, Mirra Andreeva va evolua cu Arina Sabalenka.

MAGIC MIRRA 🪄

17-year-old Mirra Andreeva defeats defending champion Swiatek for the biggest final of her career!#TennisParadise pic.twitter.com/01bXo4rbRk