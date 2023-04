Când apare în cinematografe Indiana Jones 5, ultima parte a celebrei serii regizate de Steven Spielberg

Noul film "Indiana Jones" va fi prezentat în avanpremieră mondială la cea de-a 76-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, care va aduce şi un "omagiu excepţional" actorului Harrison Ford, în vârstă de 80 de ani.

"Indiana Jones and the Dial of Destiny", realizat de James Mangold, va fi proiectat pe 18 mai, au precizat organizatorii într-un comunicat.

Această a cincea parte a aventurilor arheologului aventuros, imaginată de Georges Lucas şi adusă pe ecran de Steven Spielberg, va rula pe ecranele din Statele Unite din 30 iunie.

La fel ca Tom Cruise pentru "Top Gun: Maverick", anul trecut, urcarea treptelor promite a fi unul dintre evenimentele festivalului. Pe muzica lui John Williams sunt aşteptaţi, alături de Harrison Ford, ceilalţi actori ai filmului, printre care Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas sau Mads Mikkelsen.

Cu această ocazie, festivalul îi va aduce un omagiu lui Harrison Ford, o figură a cinematografiei hollywoodiene de la "Star Wars" (el l-a interpretat de trei ori pe Han Solo) până la "Blade Runner", şi aventurierul cu pălărie, pe care le întruchipează din 1981, şi primul film din franciză "Raiders of the Lost Ark".

"Indiana Jones and the Dial of Destiny", coprodus de Georges Lucas şi Steven Spielberg pentru Disney şi LucasFilms, este regizat de această dată de James Mangold, autor al filmului biografic despre Johnny Cash "Walk the Line" cu Joaquin Phoenix şi "Ford v Ferrari" (2019).

Acesta este al doilea film a cărui selecţie a fost confirmată oficial de organizatorii Festivalului, după "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, cu actorii săi preferaţi Leonardo DiCaprio şi Robert de Niro.

Juriul pentru cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes (16-27 mai) va fi prezidat de regizorul suedez care a câştigat două Palme d'Or Ruben Östlund ("The Square", "Triangle of Sadness"). Restul selecţiei urmează să fie anunţat în aprilie.

