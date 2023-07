Indicatoare rutiere vandalizate la Întorsura Buzăului. Prefectura Covasna susține că semnele au fost montate ilegal

Indicatoare rutiere bilingve din Întorsura Buzăului au fost vandalizate, denumirea în limba maghiară a localităţilor fiind ştearsă, iar poliţiştii au deschis dosar de cercetare penală. Între timp, Prefectura Covasna a decis că oricum indicatoarele nu au fost montate în condiţiile legii, întrucât doar anumite indicatoare pot fi bilingve şi doar dacă populaţia de o anumită etnie depăşeşte 20%. La Întorsura Buzăului, doar 0,34% din populaţie este de etnie maghiară.

Potrivit Covasna Media, indicatoare rutiere bilingve din Întordura Buzăului au fost vandalizate, denumirea în limba maghiară a localităţilor fiind ştearsă.

Poliţia a deschis un dosar de cercetare penală pentru a-i găsi pe făptaşi, iar primarul localităţii, Radu Urda, a precizat că a primit răspuns de la Prefectura Covasna că indicatoarele nu au fost montate în condiţiile legii.

Indicatoarele vandalizate sunt montate pe Drumul Naţional 13 E, la intersecţia cu Drumul Judetean 121A, în localitatea Întorsura Buzăului.

”Se precizează ca numai plăcuţele cu denumirea localităţii de la intrarea si ieşirea din localitate pot fi inscriptionate bilingv, în conditiile legii. Se mai arată faptul ca în Întorsura Buzăului populaţia de etnie maghiară este de 0,34 %, deci sub pragul legal de 20 % necesar pentru obligativitatea montării unor indicatoare bilingve. Respectând toate legile in vigoare Prefectura Covasna a facut adresa catre Sectia de Drumuri Nationale Sfantu Gheorghe pentru a inlocui actualele indicatoare cu altele in conditiile legii”, a scris, vineri, pe Facebook, primarul localităţii.

Acesta a afirmat şi că vandalizarea indicatoarelor nu-i onorează pe locuitorii din oraş.

”Îndemn populaţia la acţiuni responsabile doar în condiţiile legii”, a mai scris Radu Urda.