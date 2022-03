Un panou rutier cu un mesaj adresat rușilor a apărut în Odesa. Imaginea a fost surprinsă de corespondentul Guardian, Shaun Walker și postată pe Twitter.

”Înainte: duceți-vă dracului. La stânga: duceți-vă dracului din nou. La dreapta: Duceți-vă dracului în Rusia”, scrie pe panoul instalat în Odesa.

Road sign in Odessa

Straight on: fuck off

Left: fuck off again

Right: fuck off to Russia pic.twitter.com/2c1dzKxno9