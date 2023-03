Dezastru în Indonezia. Cel puțin 11 persoane au murit, iar alte 50 sunt date dispărute după alunecări de teren masive VIDEO

Cel puţin 11 persoane au murit, iar alte 50 au fost date dispărute luni, 6 martie, în urma unor ploi torenţiale şi alunecări de teren pe una dintre cele mai izolate insule din arhipelagul indonezian, anunţă Agenţia naţională indoneziană însărcinată cu reacţia la catastrofele naturale, relatează AFP.

#BREAKING: Authorities in Indonesia say at least 10 people confirmed dead, others unaccounted for following landslide in Serasan area of Riau Islandspic.twitter.com/JtVe4YjdrI