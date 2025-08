"Ardem pe mare... avem nevoie de ajutor". Imagini dramatice în Indonezia. Feribot cu 280 de turişti, mistuit de un incendiu violent. Cel puţin 5 morţi şi zeci de dispăruţi VIDEO FOTO

Un incendiu masiv a izbucnit pe un feribot aglomerat în largul coastei Indoneziei, forțând pasagerii îngroziți să sară în mare, zeci de persoane fiind încă prinse în capcană. Feribotul KM Barcelona VA a fost cuprins de flăcări duminică după-amiază, 20 iulie, potrivit rapoartelor.

Panica s-a răspândit rapid la bord, pe măsură ce un fum negru gros se revărsa de pe punțile inferioare. Imaginile dramatice au arătat pasageri disperați - mulți purtând veste de salvare portocalii strălucitoare - sărind peste bord în timp ce incendiul sfâșia nava, scrie Indian Express.

De asemenea, videoclipurile au surprins țipetele și strigătele frenetice de ajutor pe măsură ce haosul era în desfășurare. Fumul negru se înălța spre cer, în timp ce flăcările consumau nava de la cocă în sus.

🔴INDONESIA 🇮🇩| VIDEO🎦|

A fire broke out around 1:30 p.m. local on Sunday July 20 aboard the #kmbarcelona VA ferry, which was sailing off the coast of North #Sulawesi. The passengers were evacuated by a rescue team aboard the BASARNAS-owned KN Sar Bima. 3 deaths were reported. pic.twitter.com/xfLpHnx2vY