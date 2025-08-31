Politicienii din a patra cea mai mare țară din lume renunță la unele beneficii pentru a pune capăt protestelor naționale violente

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 31 August 2025, ora 23:32
Politicienii din a patra cea mai mare țară din lume renunță la unele beneficii pentru a pune capăt protestelor naționale violente
Proteste indonezia FOTO: X/ Index.hu

Partidele politice din Indonezia, a patra cea mai mare țară din lume după populație, au convenit să renunțe la unele beneficii finanțate de stat oferite politicienilor lor, într-un efort de a potoli protestele naționale, a declarat președintele țării, scrie BBC.

Mai multe orașe din această națiune din Asia de Sud, inclusiv capitala Jakarta, au fost cuprinse în ultima săptămână de manifestații anti-guvernamentale care, în unele cazuri, au dus la ciocniri între protestatari și poliție.

Deși protestele au fost alimentate de o gamă largă de probleme – inclusiv moartea unui șofer de ride-sharing – una dintre principalele nemulțumiri este legată de o nouă indemnizație lunară acordată parlamentarilor.

Președintele Prabowo Subianto a anunțat duminică că mai multe beneficii vor fi reduse, inclusiv cuantumul unor indemnizații.

Liderul indonezian — care a fost nevoit deja să anuleze o călătorie în China din cauza tulburărilor — a spus că unele demonstrații au depășit limitele a ceea ce este considerat pașnic și pot echivala cu „trădare și terorism”.

El a adăugat că a ordonat poliției și forțelor armate să ia măsuri ferme împotriva jafurilor și distrugerilor de proprietăți.

În weekend, protestele au continuat, iar poliția din centrul Jakartei a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile de pe străzi, în timp ce unii demonstranți au aruncat cocktailuri Molotov și artificii către o unitate de poliție.

Prabowo nu a specificat care parlamentari ar urma să aibă reduse indemnizațiile, dar a spus că va fi impusă și o suspendare a călătoriilor în străinătate.

Cu toate acestea, concesiile făcute protestatarilor ar putea să nu potolească nemulțumirile.

Muzammil Ihsan, șeful Organizației Executive a Studenților din Indonezia, cel mai mare grup studențesc din țară, a declarat pentru Reuters că această măsură „nu este suficientă” și că se iau în considerare noi demonstrații.

„Guvernul trebuie să rezolve problemele adânc înrădăcinate”, a spus el. „Furia de pe străzi nu este fără motiv.”

Protestatarii au cerut salarii mai mari, impozite mai mici și măsuri mai puternice anticorupție.

Aceste demonstrații au fost văzute ca primul test semnificativ pentru conducerea lui Prabowo de când a preluat președinția în octombrie.

Începe sau nu noul an școlar pe 8 septembrie? Sindicatele anunță proteste masive. „Nu vom sta cu mâinile în sân. Sistemul educațional va fi bulversat”
Începe sau nu noul an școlar pe 8 septembrie? Sindicatele anunță proteste masive. „Nu vom sta cu mâinile în sân. Sistemul educațional va fi bulversat”
Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a declarat vineri, 29 august, după ședința Consiliului Economic și Social, care trebuie să dea aviz pe...
Javiel Milei, atacat cu bolovani în Buenos Aires. „Este rușinos ca ei să fure de la persoanele cu dizabilități” VIDEO
Javiel Milei, atacat cu bolovani în Buenos Aires. „Este rușinos ca ei să fure de la persoanele cu dizabilități” VIDEO
Președintele argentinian Javier Milei a fost luat miercuri, 27 august, drept țintă a unor proiectile - pietre și sticle - aruncate de către manifestanți nemulțumiți de un scandal de...
#Indonezia, #beneficii, #indemnizatii, #proteste , #Indonezia
Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

