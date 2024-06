Spre ce să îți îndrumi copilul dacă este pierdut "între facultate și joburi de Glovo". "Să spere măcar la un apartament propriu"

Românii sunt preocupați de posibilitatea de a câștiga mai mulți bani. Unii se gândesc la un al doilea loc de muncă, iar alții ar fi dispuși să o ia de capăt, pe un nou drum profesional, dacă le-ar garanta venituri mai bune.

Și tinerii care își încheie studiile liceale sunt în fața unor alegeri. În timp ce mulți visează să plece din țară, ceilalți au de optat între a continua studiile sau a alege o meserie.

Este tema de discuție în mediul online de un utilizator al platformei Reddit. Acesta este interesat de cursuri de calificare pentru o meserie care să fie plătită bine. Ca repere, acesta se referă la posibilitatea întreținerii unei familii, mai târziu, din veniturile obținute.

"Ce cursuri de calificare și ce salarii aveți?"

"Pentru cei fără facultate sau firmă care câștigă ok - ce cursuri de calificare și ce salarii aveți?

Înspre ce ați îndruma copilul vostru sau tineri cam pierduți între facultate și joburi de Glovo/ HORECA ca să spere măcar la un apartament propriu (nu primit de la mătușa aia) sau să își permită o familie pe care să o crească în țară.

Dacă chiar știți de cursuri (non-IT) de calificare care chiar ajută pe bune și nu îs doar formalități - să fie primit", a scris acesta pe Reddit.

"Sunt foarte multe opţiuni"

Întrebarea sa a strâns peste o sută de răspunsuri.

"Nu cred că poți da greș cu orice profesie: sudor, electrician, instalator etc. Ideea e să nu lași patronul român să-și bată joc de tine. Soțul unei colege primea 4k net că sudor în Timișoara anul 2024. Și-a găsit în altă parte pe 6k net + prime."

"Sudor/ macaragiu/ electrician/ instalator... cred că sincer sunt foarte multe opţiuni. Mai ales câtă vreme stai departe de patron. Dacă faci ceva pe cont propriu te descurci bine. A da, hairstylist cred că e top."

"Pet groomer: cunosc care are mai mulți clienți decât poate duce. E fain dacă îți plac animalele, stat mult în picioare totuși. De la 100 la 500 lei/programare.

Electrician: am lucrat eu, se câștigă bine, e muncă faină. știu electrician cu 3000 euro/lună

Instalator: foarte căutat acum, la fel, se câștigă bine.

Zugrav: și asta am făcut. Dacă prinzi proiecte faine se câștigă bine.

Graphic designer/ video making/ editare video/ fotografie: am lucrat 5 ani în domeniu. E fain, poate să se câștige bine dar e cam saturată piața, mai ales la început de drum.

Maseur: asta lucrez în principal, restul le fac să mai umplu timpul și pentru că îmi plac. dacă ești bun și ai afacerea ta se câștigă bine. Că angajat, meh.

Plus, toate astea îți permit să lucrezi apoi și în alte țări.

Am lucrat că electrician în altă țară, că maseur la fel, că visual artist la fel. Chiar și așa că am fost într-un loc că să lucrez ceva și pentru că știam și altele am mai luat un proiect de altă natură. Merită să știi mai multe, mai ales în timpurile astea".

"Mecanicul zice că el face peste 10.000 de lei pe lună"

Unul dintre cei care au răspuns este ucenic la un mecanic auto. Acesta a relatat ce face într-o zi de muncă și ce perspective financiare are.

"Eu sunt mecanic auto necalificat, stadiu de ucenic more or less. Mentorul meu e mecanic de ani buni, a terminat liceul auto, are calificare. După ce se termină programul service-ului, mai stăm să reparăm mașini (tipul e foarte cunoscut în zona, are foarte mulți clienți peste program). Per săptămâna, eu că ucenic, necalificat, fac undeva la 1300-1500 în săptămânile bune. E un program destul de aspru, mai ales la început, au fost și zile în care am stat 15 ore în picioare, plin de ulei, but dirty hands make clean money =)))) Mecanicul zice că el face peste 10.000 de lei pe luna, cel mai mult a făcut 15000. (salariu+lucrări). Durează ceva până îți iei propriul tău garaj, (asta e planul lui pe anul asta) dar după ce închiriezi o hala sau ceva, the sky is the limit."

"Există muncă și perseverență"

Altcineva crede că alte lucruri sunt esențiale, înaintea meseriei.

"Nu există cursuri de recomandat, există muncă și perseverență. Asta e problema principala și pragul principal, foarte mulți dau de bani obținuți relativ ușor gen glovo/ horeca (ușor înseamnă fără cursuri de calificare, ucenicie, certificare) dar limitați în creștere pe un pic de chin să îți iei certificările alea nenorocite sau să te bagi ucenic pe la un meseriaș. Am 2 exemple din amici: instalator, la intervenții, are nr pe olx, ia 500 ron la deplasare, sau 1000 dacă e o zi de muncă, cu pfa, cu factură cu tot ce îi trebuie, fără materiale. Alt cunoscut în domeniul de aere condiționate HVAC, acum e nebunie, 1000 ron instalarea și ii ia cam juma de zi în medie cu drum cu tot, nu poate mai mult de 2 instalări pe zi să programeze plus urgențe. Are luni în care face 7-8000 euro. E serios, are agenda cu programări, se ține de treaba, face mentenanță are clienți recurenți când bagă în fiecare an un 1-200 ron/client.

Așa în concluzie, banii se fac, ce contează e să ai îndemânarea, să vrei tu să furi meseria, că nu se învață la cursuri și să fii serios. Nu poate să îți recomande nimeni ceva și să se potrivească fix pe ce vrei."

"Am învățat programare singur"

"Fără facultate sau vreun curs. Am învățat programare singur (inițial în liceu din curiozitate). Câștig foarte bine din vândut propriile produse software, probabil peste 99% din România, și din programatorii cu facultate.

Sunt multe platforme pentru care poți face și vinde produse, de exemplu poți vinde teme sau pluginuri pentru Shopify (e-commerce). Important e să fii capabil să faci produse foarte bune (competitive pe piața), ceea ce ține mai mult de abilitatea de a căuta și învață singur.

Aici, mai mult că oriunde cred, posibilitățile de a crea aplicații și software sunt infinite. Poți de exemplu să faci apps pentru iOS. Dar poți și să faci orice îți trece ție prin cap că ar putea fi folositor.

Cel mai simplu este să rezolvi o problemă pe care oamenii o caută pe Google, iar site-ul tău să fie acolo în top. Nici măcar nu trebuie să fie programare, poți de ex să faci un site foarte profesionist “LearnRomanianNow” unde faci și vinzi cel mai tare program din lume de învățat limba română pentru străini. Pachete $199 pro, $499 VIP. Sunt convins că se găsesc 1000 oameni să îl cumpere (nu subestimați cât de mare este internetul), totul este să fie cel mai bun produs."

