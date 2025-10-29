Industria auto din UE e la „câteva zile distanță” de un blocaj, ca urmare a unei decizii a Chinei. Beijingul vrea să sancționeze astfel un guvern din Europa

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 17:35
314 citiri
Automobile

Guvernul Chinei comuniste a luat o decizie de restricționare a exportului pentru o anumită categorie de produse electronice, iar această decizie pune în pericol întreaga industrie auto din Uniunea Europeană.

Industria auto din UE a avertizat că mari producători de automobile sunt „la câteva zile distanță” de închiderea liniilor de producție, din cauza lipsei unor cipuri Nexperia produse în China, anunță The Guardian la data de 29 octombrie 2025.

Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA) a transmis un comunicat de avertizare în care recunoaște că membrii ACEA, printre care se numără Volkswagen, Fiat, Peugeot, BMW și Renault, produc folosind „stocuri de rezervă, dar aprovizionarea este în scădere”.

„Oprirea activității pe linia de fabricație ar putea fi la doar câteva zile distanță. Îi îndemnăm pe toți cei implicați să își intensifice eforturile pentru a găsi o soluție diplomatică pentru a ieși din această situație critică”, a declarat directoarea generală a ACEA, Sigrid de Vries.

Pe de altă parte, unul dintre membrii ACEA, Mercedes, caută acum pe plan internațional furnizori care să-i înlocuiască pe cei din China pentru semiconductorii indispensabili, a anunțat președintele grupului Mercedes, Ola Källenius.

Guvernul Chinei a oprit exporturile de cipuri Nexperia, ca o ripostă față de decizia guvernului Olandei de a prelua controlul asupra filialei Nexperia din orașul olandez Nijmegen și de a-l suspenda din funcție pe directorul executiv chinez. Decizia Olandei, la rândul ei, fusese luată după ce Statele Unite au exprimat îngrijorări legate de securitate cu privire la activitatea firmelor chineze în Europa.

