Criza afectează și industria auto din România. Dacia și Ford înregistrează scăderi semnificative ale producției

În primele opt luni ale anului, industria auto românească a înregistrat un declin de 2,7%, cu 346.800 vehicule fabricate. Dacia a înregistrat o scădere de peste 7%, afectată de mutarea modelului Jogger în Maroc și de impactul programului Rabla, în timp ce Ford Otosan a crescut producția cu aproape 4%, sprijinită de noile modele electrice Puma și Courier.

Cele două companii auto care produc vehicule în România, Dacia și Ford Otosan, au înregistrat volume foarte mici în lunile de vară, iulie și august, potrivit datelor ACAROM, citat de Profit.ro

În primele opt luni ale anului au fost asamblate 346.800 unități, dintre care 185.490 au fost produse de Dacia, iar 161.310 au fost realizate de Ford Otosan. Producția totală este mai mică cu 2,7% față de perioada similară din 2022, fiind fabricate cu aproximativ 10.000 de vehicule mai puțin.

Situația pe ultimele două luni arată cât de mult s-au apropiat cele două companii la nivel de volume produse, chiar dacă există o diferență de circa 50.000 de vehicule în termeni de capacitate totală a celor două fabrici, în favoarea Dacia.

Producția celor două fabrici

În luna iulie, Dacia a asamblat 23.071 de autoturisme, în timp ce Ford Otosan a reușit să producă 27.170 de vehicule, autoturisme și LCV-uri, depășind astfel Dacia cu peste 4.000 de vehicule. În luna următoare, Dacia a fabricat numai 5.213 autoturisme, fiind principala lună de pauză, așa numitul remont în care uzina intră în reparații și verificări, iar angajații merg în concediu.

La Ford Otosan, numărul diferit de zile de remont a permis o producție de 7.130 de vehicule, depășind din nou Dacia cu circa 2.000 de vehicule. În total, pe cele două luni de vară, influențate de remont, industria auto din România a înregistrat o producție de 62.584 de vehicule, ieșite de pe liniile de la Mioveni și Craiova, dintre care 28.284 au fost asamblate de Dacia și 34.300 au fost produse de Ford Otosan. Pentru Dacia, cifrele arată o frânare a producției de peste 9 procente, în timp ce Ford Otosan are un avans de 4,5%.

