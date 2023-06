Agricultura este pe radarul investitorilor în România. Analiza fluctuațiilor în sectoarele principale în 2023

O privire de ansamblu asupra sectoarelor principale ale industriei arată efectele recente ale recesiunii, cât și acele domenii unde consumul s-a menținut în creștere.

Piețele IT și ecommerce s-au văzut slab afectate de economia în scădere, iar industria farmaceutică internă se plasează în topul celor mai solide creșteri până acum în 2023. În schimb, agricultura, industriile prelucrătoare și telecomunicațiile înregistrează scăderi îngrijorătoare. Investițiile interne în infrastructură și în susținerea a micilor întreprinzători, precum și fondurile PNRR promit redresări, dar par greu de accesat pentru majoritatea actorilor de pe piață.

Piața industriilor prelucrătoare, în scădere. Metalurgia trage topul în jos

O analiză a Institutului Național de Statistică (INS) arată că industria se află într-o scădere în primul trimestru al anului 2023. Industria metalurgică a înregistrat cea mai mare contracție la începutul anului față de aceeași perioadă în 2022, cu o scădere a volumului de producție de 39%. Prelucrarea lemnului și fabricarea industriei textile, cât și industria chimică îi urmează, cu scăderi de peste 20% în producție, fiecare.

Conform sursei citate mai sus, industriile care au înregistrat totuși creșteri în producție sunt extracția petrolului brut și a gazelor naturale (+5%), fabricarea de mașini, utilaje și echipamente (+5%), fabricarea băuturilor (+6%), a calculatoarelor și a produselor electronice și optice (+9%), cât și fabricarea autovehiculelor de transport rutier (+11%).

E important de menționat că România se numără printre puținele state membre ale Uniunii Europene (UE) cu situri de producție de petrol și gaze naturale considerabile și active, în anul 2022, primele cantități de gaze naturale românești produse în Marea Neagră de către compania Black Sea Oil&Gas au intrat în sistemul de transport.

Investiții susținute în drumuri și infrastructură, dar nu destui kilometri de autostradă

Un sector care se dovedește a fi pe radarul investitorilor anul acesta, și care se află și puternic în vizorul public, este cel al infrastructurii drumurilor.

„Banii europeni pe care România îi are la dispoziție în acest moment pentru infrastructura de transport reprezintă un buget record de aproape 18 miliarde de euro. Programul Transport are cea mai mare alocare dintre toate programele aferente perioadei 2021 – 2027: sunt 9,62 miliarde de euro pe care îi vom putea investi în autostrăzi, căi ferate, transport urban sau extinderea căilor navigabile, iar apelurile pentru proiecte se vor deschide în cel de-al doilea trimestru al acestui an. Pentru 2023 sunt programate 13 apeluri de proiecte care însumează 9,4 miliarde de euro, alte două apeluri urmând a fi lansate anul viitor”, declarat Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene în martie 2023, într-un comunicat din partea ministerului.

Construcţiile inginereşti și infrastructura reprezintă jumătate din piaţa totală de construcţii din România. Volumul de lucrări de infrastructură, aşa cum indică Institutul Naţional de Statistică (INS), a crescut cu aproape 18% în ianuarie 2023, faţă de ianuarie 2022, în accelerare.

Informațiile indică o creștere a investițiilor în infrastructura de transport, mai puțin considerând numărul de kilometri de autostradă construiți, care a rămas la un ritm de 30 de km noi pe an şi nu a trecut încă de pragul de 1.000 de km. Cu toate acestea, cele mai multe proiecte, cum este şi A8, autostrada Moldovei, sunt contractate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Infrastructura este doar un alt domeniu unde punerea în aplicare a fondurilor PNRR intră într-o zonă roșie a deadline-urilor. La începutul lunii iunie, Marcel Boloș a catalogat drept "foarte grea” misiunea ministerului Transporturilor de a realiza peste 400 de kilometri de autostradă prin PNRR. "Eu ştiu că ministerul Transporturilor are o abordare proactivă şi, într-adevăr, au o misiune foarte grea, acest lucru este de departe limpede. 419 kilometri de autostradă, dacă îi realizează, pot fi declaraţi eroi naţionali”, a afirmat atunci ministrul.

Agricultura. Planuri importante de investiții, constrângeri externe și scăderi în volumul de producție

Agricultura este unul din sectoarele care, deși se află sub lupa mai multor proiecte de investiții la nivel european, a suferit scăderi simțitoare în producție și mai ales în ce privește valorificarea profitabilă a culturilor. Conform unor date INS cu privire la anul 2022, scăderea înregistrată de sectorul agricol este confirmată și de datele cu privire la evoluția PIB-ului. Deși comerțul, serviciile și construcțiile au adus aporturi majoritare acestei creșteri, agricultura și industria au contribuit negativ pe fondul scăderii volumului de activitate.

O pondere importantă în piața agricolă românească o aveau importurile. Potrivit unei analize realizate de Economica.net, România a importat din afara spațiului comunitar aproximativ 38.800 de tone de grâu comun și aproximativ 75.700 de tone de porumb. Cantitățile sunt cu 14,5% și respectiv 29,9% mai mici decât cele importate cumulat în cele cinci săptămâni dinaintea datei de 2 mai, când s-au interzis importurile din Ucraina.

În cadrul Planului Național Strategic 2023-2027 al României, elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și aprobat la finele anului trecut de Comisia Europeană, plafonul alocat pentru anul 2023 este de 12.88 milioane de euro. In anul 2023 au intrat deja peste 1,5 miliarde de euro pentru acordarea plăților directe fermierilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), conform datelor de la Centrul de Elaborare Proiecte Unionale (CEPU).

Rămâne de văzut cum vor reuși fermierii români să navigheze atât condițiile elaborate ale planurilor de investiții propuse de guvern, cât și contextul politic extern care limitează importurile de cereale și influențează prețurile producției interne.

Piața auto crește, tot mai multe mașini noi, în detrimentul pieței de rulate

Potrivit unor date celor mai noi date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), piața auto națională a înregistrat o creștere de 16% în luna aprilie 2023, în timp ce piața mașinilor la mâna a doua a scăzut cu 14 procente.

În primele 4 luni ale lui 2023 au fost înmatriculate 46.831 de mașini noi în România, cu 25% mai multe decât în intervalul ianuarie-aprilie 2022. Prin comparație, în primele 4 luni ale anului trecut au fost înmatriculate 37.447 de mașini noi, arată datele citate de Automarket.ro.

Industria și distribuția farmaceuticelor, cea mai solidă creștere în 2023 până acum

La începutul acestui an, Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER) anunța că producătorii au crescut producția de medicamente antitermice, antivirale și antibiotice, pentru a acoperi cererea crescută, potrivit portalului 360medical.ro.

În primele luni ale anului, așadar, industria farmaceutică din România, care include în principal producători de medicamente generice, a înregistrat o creștere considerabilă. Datele oficiale consultate de 360medical.ro arată că fabricile de medicamente au majorat producția cu 10,9% în perioada ianuarie-februarie 2023 față de același interval din anul anterior.

Conform aceleiași surse, cifra de afaceri a producătorilor din sectorul farmaceutic din România a crescut cu 26,6% în primele două luni din 2023 față de aceeași perioadă din 2022. Volumul medicamentelor eliberate către pacienţi în România în perioada aprilie 2022 – martie 2023 a fost de 712,6 milioane cutii, în creștere cu 5,0% față de consumul din perioada aprilie 2021 – martie 2022, arată cel mai recent studiu realizat de Cegedim Customer Information, Pharma & Hospital Report. Numărul total de zile de tratament a crescut cu 3,3%.

Mai mult, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 7,05 miliarde lei, în creștere cu 16,9% față de trimestrul 1 din 2022, în condițiile în care medicamentele din retail au crescut cu 18,2% iar cele consumate în spitale cu 9,6%, arată Forbes. În canalul de retail, pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de 21,2% pentru medicamente eliberate pe bază de rețetă și de 12,1% pentru produsele fără prescripție medicală.

Comerțul cu amănuntul, în continuă creștere în 2023

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 5,7% în ianuarie 2023, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul anterior, în mare parte datorită vânzărilor de produse nealimentare, dar şi a celor alimentare, băuturi şi tutun, arată datele publicate în martie de INS.

În marja creşterii afacerilor din comerţul cu amănuntul, vânzările de produse nealimentare au crescut cu 9,1%, iar cele de produse alimentare, băuturi şi tutun cu 5,4%. Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,4%, de la an la an, a indicat același raport.

Estimări de peste 6,5 miliarde de euro în comerțul online românesc

„Piața de e-commerce din România este în continuă ascensiune de la an la an. Pandemia a însemnat un boost considerabil, dar partea cea mai frumoasă este că e-commerce-ul nu a însemnat doar o necesitate, ci a crescut organic în fiecare an. În 2023, estimăm peste 6,5 miliarde de euro în comerțul online românesc, iar piața are mare potențial de creștere în perioada imediat următoare”, a declarat Andrei Radu GpeC într-un interviu acordat Infofinanciar.ro.

Serviciile digitale precum plata online a facturilor utilitate, a biletelor de avion, sau rezervările la hoteluri, ar rotunji suma la 9 miliarde de euro, după părerea acestuia.

Potrivit datelor oficiale furnizate de către Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), comerțul online ia amploare tot mai mare în România atât la nivel urban, cât și la nivel rural, unde înregistrează o creștere în 2022 care a mai redus decalajul tradițional între sat și oraș. Date INS arată faptul că numărul românilor din mediul rural care comandă online a crescut cu 22,8% pe parcursul anului 2022, peste creșterea de 10% înregistrată în rândul clienților din urban. Cu toate acestea, ponderea persoanelor din mediul urban care fac cumpărături online rămâne în continuare crescută (71,5%), fiind cu 13,2 puncte procentuale mai mare decât a celor din mediul rural (58,3%).

Industria de e-commerce din România continuă să crească, încrederea românilor în plățile online accentuându-se vizibil în ultimii ani. Astfel, în contextul economic actual, estimările făcute de platforma de analiză în e-commerce TRUDA arată că piața de e-commerce va cunoaște o creștere de 20% în acest an față de anul trecut și de 15% față de 2020, când pe fondul pandemiei mare parte din achizițiile din magazine fizice au fost făcute online.

Piața de IT – estimări favorabile. Angajații din privat, reticenți în a-și schimba locul de muncă

Un sondaj derulat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, citat de Revistabiz.ro, arată că 65% dintre companiile respondente se așteaptă la creșterea cifrei de afaceri în 2023. Doar 4,8% preconizează o scădere a veniturilor, în timp ce 30,2% se așteaptă la o cifră de afaceri similară cu cea din 2022.

68,3% dintre companii estimează că vor finaliza 2023 cu o echipă mai mare decât în 2022, în timp ce 22,2% încă nu știu în ce măsură vor disponibiliza sau angaja în acest an. Doar 9,5% preconizează o reducere a echipei din România.

Pe piața forței de muncă, în condițiile valului de disponibilizări din sfera IT la nivel global, majoritatea angajaților din domeniu se arată reticenți în a-și schimba locul de muncă. Aceștia susțin că ar fi dispuși să ia în considerare o schimbare în contextul unei măriri salariale de peste 20%, conform unui sondaj derulat de două firme de recrutare românești în perioada februarie-aprilie 2023.

Industria telecom din România, încă afectată de costurile suplimentare generate in 2022

Industria de telecomunicații a fost una din cele mai lovite segmente de industrie în urma plafonărilor prețurilor energie și gaze naturale, costuri suplimentare fiind estimate la 400 milioane de euro, arată surse citate de Hotnews.ro.

Ca dovadă, după primul trimestru din 2023, Telekom România Mobile a înregistrat venituri cu 2% mai mici faţă de aceeași perioadă din 2022. Grupul Orange România și-a menținut o cifră de afaceri solită, dar a înregistrat de asemenea, scăderi ușoare. Digi Communications a menținut de asemenea o creștere în venituri, însă a raportat un profit operaţional de 32,8 milioane de lei, cu 16,9% sub cel din primele trei luni ale anului trecut, pe când Vodafone a făcut publică, în mai, concedierea a 11.000 de angajați, anunț urmat de scăderea valorii acțiunilor companiei cu peste 7%.

Situația ar putea să fie îmbunătățită prin intermediul investițiilor în infrastructură, mai ales în ceea ce privește aria de acoperire a sistemelor de telecomunicații din mediul rural. Unul dintre obiectivele asumate de România în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) este asigurarea posibilităţii de acces la cel puţin o reţea fixă de bandă largă ultrarapidă pentru toţi utilizatorii finali. Conform unor date indicate în luna martie, România are alocate prin PNRR fonduri de 94 de milioane de euro pentru implementarea unei scheme de sprijinire a locuitorilor aflaţi în special în zonele fără reţele de internet.

În condițiile unor incertitudini globale în ceea ce privește tabloul economic extern, cuplate cu recesiunea tehnică anunțată de Uniunea Europeană, economia internă românească se află la un punct de cotitură. Privind ultimele fluctuații înregistrate în acest an în sectoarele principale ale industriei române, fondurile de investiții de stat și europene ar exista, însă deseori canalele de distribuire a banilor sunt cel puțin sinuoase, dacă nu imposibil de dibuit de către companii private și instituțiile de stat.