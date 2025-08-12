Expansiune fără precedent în industria de armament din Europa. Spațiile de producție au crescut de la 790.000 mp la 2,8 milioane mp

Autor: Daniel Groza
Marti, 12 August 2025, ora 14:31
377 citiri
Fabricile de armament din Europa și-a mărit spatiile de productie /FOTO:X/@front_ukrainian

Industria europeană de armament înregistrează o expansiune fără precedent, cu peste 7 milioane de metri pătrați de noi spații industriale construite, în contextul unui amplu program de reînarmare declanșat după invazia Rusiei în Ucraina. Date satelitare recente arată un ritm accelerat al construcțiilor în fabricile europene de muniții și rachete, marcând o schimbare structurală spre susținerea unui conflict prelungit.

Potrivit unei analize Financial Times, bazate pe date radar satelitare, provenite din peste 1.000 de treceri ale sateliților Sentinel-1, construcțiile la fabricile de armament din Europa au intrat într-un ritm frenetic după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Studiul a acoperit 150 de facilități aparținând a 37 de companii, vizând în special producția de muniție și rachete – două dintre principalele blocaje în sprijinul militar acordat Kievului, arată Ziarul Financiar.

Renașterea apărării europene este alimentată de subvenții publice masive și este deja vizibilă în planul concret al infrastructurii. Expansiunea vine în timp ce guvernele UE dezbat cum să mențină fluxul de arme către Ucraina și, simultan, să-și refacă propriile stocuri, în contextul unei posibile diminuări a angajamentului Statelor Unite. Extinderea rapidă face trecerea de la producția strictă de timp de pace la construirea unei baze industriale capabile să susțină un conflict de lungă durată. „Acestea sunt schimbări profunde și structurale, care vor transforma industria de apărare pe termen mediu și lung. Când începi să produci masiv obuze, fluxul de metale și explozibili devine stabil, iar costurile și complexitatea fabricării rachetelor scad”, a declarat William Alberque, fost director NATO pentru controlul armamentelor. Majoritatea grupurilor din industrie au refuzat să comenteze concluziile, invocând motive de securitate.

Suprafețele în lucru au crescut de la 790.000 mp în perioada 2020-2021 la 2,8 milioane mp în 2024-2025. Imaginile confirmă noi clădiri, drumuri asfaltate, șantiere de excavare și infrastructură complet nouă.

Printre cele mai ample proiecte se numără colaborarea dintre gigantul german Rheinmetall și compania de stat ungară N7 Holding, care au ridicat un vast complex pentru producția de muniții și explozibili la Várpalota, în vestul Ungariei.

