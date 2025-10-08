"În caz de atac, eu depind de altul să-mi aducă puşca în România. Trebuie să o fac aici", spune ministrul Economiei. De la UE pot veni 11 miliarde de euro

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 00:02
Radu Miruţă, ministrul Economiei - FOTO Facebook/Radu Miruţă

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunțat că industria naţională de apărare ar putea beneficia de circa 11 miliarde de euro prin intermediul programului de reînarmare al Uniunii Europene.

”Vin nişte bani pe piaţa europeană cu programul de reînarmare a Uniunii Europene, care trebuie cheltuiţi într-un timp foarte scurt, că aşa e programul. Asta nu e ceva ce putem noi influenţa, asta e ceva ce considerăm luat. Din poziţia asta, sunt vreo 11 miliarde de euro, bani care pot ajunge în industria naţională de apărare. (..) Pe de altă parte, noi spunem, vrem să facem cu ce avem noi, în industria de apărare din România, cu Romarm, unde nu s-au făcut investiţii de 30 de ani, nu ştiu, drone controlate cu inteligenţă artificială. În industria naţională de apărare, sunt zone în care halele, în care ar trebui să existe linii de producţie, sunt copaci, au crescut copaci prin beton”, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruţă, la Europa FM.

El a precizat că viziunea pe care o avem în această situaţie este să luăm tehnologie, de acolo de unde există, pe care să o "lipim" cu ce funcţionează în industria naţională de apărare.

”Să spunem că facem noi, nu ştiu - maşina de luptă a infanteriei -, cu ce avem în fabricile din România, e o inepţie, nu se poate”, a completat Miruţă.

Radu Miruţă a menţionat că ”le spunem acum acestor mari producători internaţionali: vrei să vinzi 240 de tancuri? Te obligăm să vii să faci împreună cu una dintre societăţile statului român o linie nouă de producţie, în nişte condiţii comerciale agrate de comun acord, ocazie prin care dezmorţim parte din ceea ce este complet amorţit în industria de apărare”.

”Eu nu pot să dau bani pentru a mă apăra, să-i descurajez, pe alţii să mă atace, dacă, în caz de atac, eu depind de altul să-mi aducă puşca în România. Trebuie să o fac aici. Şi aici încep să curgă condiţiile. E un aspect foarte important, noi nu vom putea negocia şi nu vom negocia cu mâinile legate la spate. SAFE ce înseamnă? Înseamnă nişte bani care vin prin împrumut, un împrumut de 2-3%, un împrumut avantajos. Dar dacă tu mă obligi pe mine să accelerezi nişte condiţii comerciale prin care mi se livrează un produs la preţ dublu, la finalul zilei nu mai este dobânda de 3%, e de 7, 8, 10%. Pentru că, de fapt este o păcăleală, îmi pui pe masă un împrumut avantajos, însă după aceea îmi livrezi un produs la un preţ de două, trei ori mai mare. România nu va accepta asta şi acolo intervine rolul Ministerului Economiei”, a mai menţionat Miruţă.

