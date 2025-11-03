Un site din Ungaria, susținător al lui Orban, puternic afectat de programele militare inițiate de România cu sprijinul SUA: "Americanii dictează totul"

Vehicul de luptă pentru infanterie Lynx, care va fi produs de Rheinmetall în România - FOTO rheinmetall.com

Un site din Ungaria care publică frecvent articole în favoarea premierului Viktor Orban a difuzat, în ziua de 3 noiembrie 2025, un comentariu care ironizează programele militare ale României.

Conform site-ului mandiner.hu, "Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe: de data aceasta vrea să devină un gigant militar pe continent".

Articolul citează o declarație a directorului fabricii Carfil din Brașov, Mircea Petru Tanțău: "Când am început, ne-am dorit să avem o dronă care să fie românească. Să nu depindem de alții."

Site-un unguresc susține că "sentința (declarația - n.n.) ar putea fi chiar emoționantă dacă nu ar fi recunoscut în același interviu că, pentru desfășurare, americanii și instructorii lor vor ajunge duminică la Brașov pentru a începe împreună antrenamentul piloților de drone. Cu alte cuvinte, independența începe acum cu antrenament comun și șuruburi importate".

"Dronele „românești” sunt de fapt construite din piese occidentale, conform unui raport al Digi 24, toate componentele fiind de origine occidentală, iar experții americani oferă practic suport tehnologic complet. Dronele fabricate în fabrica din Brașov au fost solicitate să aibă senzori mai buni, dispozitive speciale și sisteme antibruiaj din cauza cerințelor câmpului de luptă – ceea ce nu este, ca să spunem așa, un semn de inovație independentă (...). România devine din ce în ce mai integrată în rețeaua de subcontractare a industriei militare americane - abia acum își pune eticheta pe propriile drone", susține site-ul din Ungaria.

Același articol semnalează o declarație a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, care ar fi spus următoarele: "Dacă cheltuim banii poporului pe apărare, atunci o parte din ei ar trebui readuși în țară, de exemplu sub formă de fabrici."

Articolul susține că această declarație înseamnă următoarele: "Ministrul a indicat astfel că Bucureștiul ar dori ca beneficiile cursei înarmărilor europene să meargă "nu doar la cei mari” – adică Franța, Germania și Italia. Prin urmare, conducerea românească ar lega toate achizițiile de rambursarea industrială, ceea ce înseamnă că s-ar încheia contracte doar dacă o parte din producție are loc în țară".

Replica site-ului din Ungaria la această declarație a ministrului român este următoarea:

"În realitate, desigur, România abia dacă are propria industrie militară."

Articolul mai semnalează că România "ar putea fi al doilea cel mai mare beneficiar al programului SAFE al Bruxelles-ului, în schimbul a peste 16,7 miliarde de euro în împrumuturi avantajoase – care ar fi, desigur, folosite pentru achiziții de arme și infrastructură".

Mai este amintit și proiectul comun cu firma germană Rheinmetall, o fabrică de praf de pușcă, finanțat parțial din bani UE".

Conform informațiilor disponibile pe Internet, grupul de presă Mandiner din Ungaria are o orientare de dreapta. Foarte multe articole difuzate de Mandiner prezintă opiniile premierului Viktor Orban, inclusiv prin intermediul unor interviuri acordate de Orban. Pe de altă parte, Orban este un critic sever al Uniunii Europene și are, în același timp, relații bune cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

