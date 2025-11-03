Mircea Abrudean, despre forța militară națională: "România este puternică prin ea însăși". Liderul Senatului salută colaborarea cu două mari firme străine de armament

Autor: Mihai Diac
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 16:57
324 citiri
Mircea Abrudean, despre forța militară națională: "România este puternică prin ea însăși". Liderul Senatului salută colaborarea cu două mari firme străine de armament
Obuzierul K9 Tunet (dreapta) și vehiculul de aprovizionare K10 (stânga), care vor fi livrate Armatei Române - FOTO: Hawha

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că, din punct de vedere militar, "România este puternică prin ea însăși" și că, în acest context, "trebuie să consolidăm ceea ce avem și să dezvoltăm ceea ce putem".

Abrudean a transmis acest mesaj în ziua de 3 noiembrie 2025, în cadrul reuniunii plenare a Grupului Consultativ Industrial al NATO (NIAG), reuniune care este găzduită de Senatul României.

"România este alături de misiunea NATO și face pași importanți pentru a se asigura că investițiile în apărare se traduc în creștere economică și progres tehnologic pentru cetățenii noștri. Mai multe proiecte majore demonstrează deja acest angajament, ca parte a unui efort mai amplu de a transforma România într-un centru industrial și tehnologic cheie pentru flancul estic al NATO", a specificat Mircea Abrudean, conform unui mesaj postat pe contul său de Facebook.

Abrudean a menționat explicit două mari companii străine din industria de armament, care acum colaborează cu România. Una dintre ele este firma sud-coreeană Hanwha Aerospace, care a deschis o nouă fabrică de obuziere în județul Dâmbovița. "Această investiție, care urmează să fie finalizată până în 2028, va genera până la 2.000 de locuri de muncă și va implica o rețea puternică de furnizori locali", a specificat Abrudean.

Cealaltă firmă menționată de Abrudean este Rheinmetall. Această companie germană construiește, în colaborare cu statul român, "ceea ce va deveni cea mai modernă fabrică de pulberi din Uniunea Europeană, cu o investiție de peste 500 de milioane de euro", a specificat președintele Senatului.

"România este puternică prin ea însăși și, pentru că știm asta, trebuie să consolidăm ceea ce avem și să dezvoltăm ceea ce putem", a subliniat Mircea Abrudean.

Președintele Senatului transmite acest mesaj la câteva zile după ce Statele Unite au anunțat că vor reduce numărul de militari americani staționați în România. Una dintre variantele care ar fi luate în calcul de România, împreună cu alte state NATO, ar fi ca unele țări europene să-și crească prezența militară în România, pentru a compensa deficitul de securitate generat prin reducerea contingentului SUA.

#industrie aparare, #industrie armament Romania, #industrie, #aparare nationala, #mircea abrudean, #firme straine Romania, #retragere trupe sua romania , #Industrie
