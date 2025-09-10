Se ascute lupta dintre industria auto europeană și susținătorii Green Deal: Viitorul vehiculelor cu combustie internă, incert

Lupta dintre industria auto europeană și cei care fac lobby pentru menținerea intactă a obiectivelor legate de reducerea emisiilor de carbon s-a reaprins și va fi definitorie pentru spațiul socio-politic al Uniunii Europene din următoarele luni.

Scăderea vânzărilor și a profiturilor, pierderea locurilor de muncă și incapacitatea de a face față concurenței modelelor electrice chinezești au determinat noi solicitări din partea industriei auto europene de a se renunța la obiectivele prevăzute în Green Deal.

De cealaltă parte, profesioniști din domeniul sănătății din întreaga Europă i-au scris luni o scrisoare lui Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă, emisii net zero și creștere curată, trăgând un semnal de alarmă cu privire la pericolul renunțării la interdicția mașinilor pe motorină și benzină.

Electricele din China, cotă record

Vânzările recente de vehicule electrice în UE au fost sub așteptările anterioare, potrivit Institutului Fraunhofer, care a estimat o ușoară scădere nu numai a pieței generale de vehicule (-4%), ci și a modelelor electrice cu baterie (-6%) și a modelelor hibride plug-in (-5%) între 2023 și 2024, arată Euronews, cu citarea Risco.ro.

În iunie 2025, mărcile chinezești de vehicule electrice au atins cea mai mare cotă de piață din istoria Europei, de 5,4%, potrivit unui raport al firmei de cercetare de piață Jato Dynamics, și au continuat performanța puternică până în iulie 2025, ajungând la 5,1%.

Deși tarifele UE pentru mașinile chinezești ar putea oferi producătorilor auto europeni o oarecare marjă de concurență, acest lucru nu este suficient, potrivit reprezentanților industriei, care dau vina pe lipsa infrastructurii suficiente.

”Să decidă piața”

Eurodeputatul Jens Gieseke (Germania/PPE), membru al comisiilor pentru mediu și industrie din Parlamentul European, apără opoziția Partidului Popular European (PPE) față de interdicția generală a vehiculelor cu motor cu ardere internă propusă de Comisie.

”Am propus să deschidem legislația prin recunoașterea rolului combustibililor neutri din punct de vedere al emisiilor de CO2, deschizând o cale pentru ca motoarele cu ardere internă decarbonizate să devină parte a viitorului mix tehnologic”, a declarat Gieseke pentru Euronews.

În acest fel, ar fi fost posibilă o concurență echitabilă, deschisă și bazată pe piață între diferitele tehnologii de propulsie”.

Legislatorul german a declarat că piața, și nu legiuitorul, ar trebui să decidă ce tehnologie este cea mai rentabilă și cea mai potrivită pentru reducerea emisiilor.

Gieseke a calificat drept ”catastrofală” pierderea a 51.000 de locuri de muncă în sectorul auto german în decurs de un an, ca urmare a tranziției către electrificare:

”Aceasta reprezintă aproape 7% din totalul locurilor de muncă din industria auto germană. Și acest lucru arată clar că concentrarea pe electrificarea completă este o abordare greșită”.

”O revizuire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 este absolut necesară”, a mai declarat Gieseke.

