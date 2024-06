Moment de cumpănă în industria românească. Ce semnale de revenire dă sectorul cu valoare adăugată minimă față de vecinii europeni

Fie din știrile apărute în ultima lună sau potrivit sondajelor realizate în interiorul sectorului, industria românească pare să dea semne de revenire după luna mai, iar managerii din domeniu se declară optimiști pentru următorul trimestru. Cu toate acestea, țara noastră are de recuperat un ecart enorm față de economiile europene, după un declin în creștere economică, productivitate și valoare adăugată care s-a adâncit enorm în ultimii cinci ani.

În ultima lună, compania Aerostar Bacău a realizat cu succes, în colaborare cu Lockheed Martin, centrul de mentenanță pentru HIMARS, lansatoarele de rachete care ținut flancul ucrainean în războiul de la graniță. Pe 2 iunie, Dacia Logan by Renault a împlinit 20 de ani de activitate intensă, cu un bilanț net pozitiv după două decenii de parteneriate externe și inovație, într-o economie în care exporturile auto țin topul valorii adăugate în industria națională. Compania Marshall şi producătorul român Bluespace Technology au anunțat recent că plănuiesc să dezvolte rapid un prototip de soluţie containerizată militară şi să discute potenţialul de a înfiinţa o unitate de producţie în România. Totodată, reprezentanţii Liberty Galaţi, cel mai mare jucător din industria metalurgică românească, au spus recent că, deşi 2023 a fost un an greu pentru toată piaţa, sunt premise de revenire pentru 2024.

Între toate aceste semnale îmbucurătoare, industria românească încă se situează pe ultimul loc din clasamentul european în ceea ce privește atât productivitatea, dezvoltările structurale, nevoia de investiții străine directe și, cel mai important, valoarea adăugată a bunurilor de export.

Indicele BCR PMI și sentimentul din piață

Datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS), arată că industria României a continuat scăderea în T1/2024: -2,7%, în condiţiile în care producţia industrială românească a fost practic în scădere timp de cinci ani. Semnalele din piaţă sunt însă de optimism, cel puţin pentru trimestrul al II-lea din 2024. Indicele industrial PMI, operat de agenţia de rating S&P şi adus în România de BCR, arată că mai a fost cea mai bună lună industria României din ultimul an, de când se fac măsurătorile, relatează recent Ziarul Financiar.

Dezvoltat şi operat de Standard & Poors Global, indicele PMI măsoară activitatea industriei din România. Este un sondaj de opinie care în România vizează un eşantion de 420 de companii din industria prelucrătoare. Liderii companiilor răspund la întrebări legate de comenzile noi, angajări, vânzări etc.

„Indicele BCR PMI privind industria prelucrătoare din România a rămas peste 50 în mai şi a înregistrat încă o valoare record urcând la 52 de puncte de la 51,5 în luna precedentă. Cifra din luna mai reprezintă cea mai mare valoare a indicelui de la începutul colectării datelor, în iulie 2023. Managerii din industria prelucrătoare românească au raportat o îmbunătăţire a activităţii economice în luna mai comparativ cu aprilie pentru a doua lună la rând, acesta fiind un semn clar de revenire a industriei prelucrătoare româneşti”, a declarat Ciprian Dascălu, economistul-şef al BCR, potrivit sursei citate.

Pentru context, un nivel PMI peste 50 de puncte sugerează o expansiune a sectorului industrial. Managerii din industrie au raportat o îmbunătățire a activității economice în mai comparativ cu aprilie, semn al unei reveniri a industriei prelucrătoare românești. Deși media PMI pentru primul trimestru din 2024 a fost sub 50, indicând o contracție, indicele a depășit pragul neutru de 50 în primele două luni ale trimestrului al doilea, ceea ce sugerează o posibilă contribuție pozitivă a industriei la creșterea economică, potrivit datelor colectate de bancheri.

Practic, potrivit acestor date, industria românească ar putea reveni în T2, după cinci ani de declin şi ar putea contribui pozitiv la evoluţia economiei în al doilea trimestru al anului.

Cum văd marii industriași români evoluția sectorului în 2024

„Industria României face, în total, până la un sfert din economia României, în funcţie de evoluţia din perioada respectivă. Spre exemplu, în 2023, an în care industria românească a marcat al cincilea an de scădere, ponderea sectorului industrial în total economie a fost de sub 20%. În 2013, spre comparaţie, industria României însemnat aproape 30% din PIB-ul României. Sectorul industrial este puternic dependent de piaţa europeană, de zona euro, şi în consecinţă de mersul industriilor vestice, mai ales de Germania. Or, Germania se află în acest moment în aceeaşi situaţie: industria şi vânzările de produse industriale scad, dar perspectivele s-au îmbunătăţit în ultima vreme: indicele economic Ifo, care cuprinde sentimentul de business, a rămas la aproape 90 de puncte în aprilie şi mai, cel mai înalt nivel de un an încoace”, a mai relatat sursa citată.

Potrivit sondajului, expansiunea sectorului industriei prelucrătoare românești a fost susținută de creșterea comenzilor și producției. „Indexul care urmăreşte componenta de producţie din industria prelucrătoare românească a rămas peste 50 pentru a doua lună la rând, înregistrând şi o creştere mai mare faţă de luna precedentă. Evoluţia este legată de o cerere mai ridicată şi comenzi noi mai numeroase potrivit răspunsurilor acordate de participanţii la sondaj. Componenta de comenzi noi a fost şi ea în creştere în luna mai datorită achiziţiilor de clienţi noi şi unei îmbunătăţi a mediului de business. Pe de altă parte, componenta de comenzi pentru export a rămas în scădere, cu un ritm de scădere în încetinire ce-i drept, sugerând faptul că cererea externă rămâne slabă - în special în Europa”, mai notează Ciprian Dascălu.

Totodată, deși comenzile pentru export au înregistrat o contracție, acesta s-a înregistrat într-un ritm încetinit. Evoluția cererii externe, mai ales din partea Germaniei, partener comercial cheie, va fi crucială pentru viitorul industriei prelucrătoare din România. În plus, firmele rămân optimiste, anticipând o creștere a cererii, noi clienți și investiții în tehnologie, sugerează interpretarea sondajului.

Cu toate acestea, firmele se confruntă cu provocări în forța de muncă, componenta acestui indice rămânând peste pragul neutru de 50 pentru a doua lună consecutiv, dar în scădere față de luna precedentă. Dificultățile în înlocuirea angajaților plecați și găsirea de personal calificat sunt probleme persistente. Mai mult, costurile de producție au crescut în mai, influențate de prețurile furnizorilor, transportului și combustibilului, accentuând ritmul inflației. Presiunile inflaționiste ar putea continua, având în vedere legătura strânsă între prețurile de producție și cele de consum, deși efectele se vor resimți cu un decalaj de câteva luni, mai arată datele din sondajul BCR.

Contextul european. De ce micile salturi în prognoze fac bine unei industrii mult sub media europeană

Creșterile economice ale României din ultimele decenii nu au fost susținute de modificări structurale semnificative ale economiei, așa cum s-a întâmplat în alte țări din regiune. O analiză amănunțită a sectorului realizată la finalul lui martie de Curs de Guvernare arată că România nu a reușit să crească sectoarele cu valoare adăugată mare, să diversifice economia sau să se concentreze pe industriile viitorului. Deși structura economică a României este similară cu a vecinilor săi, valoarea adăugată per angajat și numărul firmelor de producție de echipamente tehnologice sunt considerabil mai mici.

În comparație cu campioanele regionale, precum Cehia, Polonia și Ungaria, România rămâne centrată pe industrii mai puțin profitabile. De exemplu, în 2022, România avea un procent mai mare de companii mari (0,17% cu cel puțin 250 de angajați) comparativ cu Polonia (0,13%) și Cehia (0,14%), conform Eurostat.

Potrivit sursei citate, unul dintre domeniile unde România se situează mult în urma vecinilor săi este fabricarea de calculatoare, produse electronice și optice. România avea sub 800 de producători în acest sector, în timp ce Polonia și Cehia aveau de aproximativ 4,5 ori mai multe firme. În 2021, valoarea adăugată per angajat în acest sector era de 24.700 de euro în România, comparativ cu 34.150 euro în Polonia, 40.440 euro în Cehia și 48.140 euro în Ungaria.

În industria producătoare de mașini, utilaje și echipamente, România are doar 1.211 firme, comparativ cu 2.271 în Ungaria, 6.100 în Polonia și 4.589 în Cehia. Valoarea adăugată per angajat era de 28.160 de euro în România, față de 34.320 de euro în Polonia și 30.610 euro în Ungaria. După cum am amintit mai sus, România se bazează în mare măsură pe industria auto pentru exporturi, însă aceasta include segmente mai puțin profitabile, precum cablajele și componentele. În contrast, Polonia și Ungaria au făcut trecerea către industrii ale viitorului. România are doar 844 de angajați în industria bateriilor și acumulatorilor, mult mai puțin decât Ungaria (13.124) și Bulgaria (1.109), arată analiza.