Anul greu al fabricilor. Ce industrii reușesc să rămână pe linia de plutire și care se scufundă GRAFICE

În iunie, industria României a înregistrat cel mai important avans din Uniunea Europeană la nivel de producție, față de luna precedentă. În ciuda creșterii semnificative, o analiză realizată de Ziare.com pe baza cifrelor din ultimul an și, respectiv, o comparație cu nivelul dinainte de pandemie arată o dinamică mult mai complexă a evoluțiilor.

Miercuri, 14 august, Eurostat a publicat cifrele privind evoluția de la lună la lună a producției industriale, care arătau că România a înregistrat o creștere generală de 4%, după ajustarea sezonieră și calendaristică. Acest avans este cel mai important din întregul bloc comunitar, contrastând cu o stagnare la nivelul UE și o scădere de 0,1% în zona euro. Aceste cifre pe o lună pot distorsiona tabloul mai mare.

În aceeași zi, Institutul Național de Statistică informa că producția industrială a scăzut cu 0,9% în primele șase luni ale acestui an, față de primul semestru din 2023, după ajustarea cifrelor. Toate ramurile industriale au înregistrat diminuări ale comenzilor noi. Cel mai mare declin, de 6,8% a fost înregistrat în furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, în timp ce industria extractivă a scăzut cu 1,1%, iar producția în industria prelucrătoare a fost mai mică cu 0,2%.

Luând ca punct de plecare nivelul din 2021, singura mare ramură industrială care nu a scăzut per total este cea prelucrătoare, unde volumul producției se situa cu 1,8% mai sus în iunie 2024. Cea mai mare scădere este în dreptul furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, unde producția este cu aproape 17% mai jos decât în 2021, în timp ce, în industria extractivă, scăderea este de 2%, arată statisticile publicate de Eurostat.

Declinul industrial al României are rădăcini vechi și a fost tratat, printre alții, de economistul Cornel Ban, care vorbește despre dependența României de capitalul străin și de restrângerea orizonturilor fabricilor din țară. Cu alte cuvinte, acest articol de analiză nu poate explora în asemenea profunzime cauzele și nuanțele picajului industrial, doar oferă mai multe informații despre trendul pe un orizont de timp mai larg.

Ce s-a schimbat într-un an

În ultimul an, industria României a ajuns să plutească puțin deasupra nivelului din iunie 2023, arată datele Eurostat consultate de Ziare.com. Față de luna iunie a anului trecut, producția industrială din iunie 2024 a României a fost cu 0,4% mai mare, dar este în scădere față de vârful perioadei, înregistrat în martie anul acesta. În primăvară, producția ajustată sezonier și calendaristic depășirea nivelul din iunie 2023 cu 4,8%. În acest context, România este una dintre cele 10 țări din Uniunea Europeană în care producția a crescut net în ultimele 12 luni.

În acest interval, România este, astfel, peste media Uniunii Europene și a zonei euro. În grupul statelor care folosesc moneda unică, producția a scăzut cu 4% în această perioadă, în timp ce la nivelul întregului bloc comunitar declinul înregistrat este de 3,2%. Graficul include doar țările cu creșteri și Lituania, care se menține la același nivel față de iunie 2023, dar alte state europene au înregistrat scăderi drastice în această perioadă.

Irlanda are cea mai abruptă scădere. După un având înregistrat în ultimele două luni ale anului trecut, când, în decembrie, producția ajungea la un plus de 5,4% față de iunie, țara ajunge să raporteze un declin de 17% în iunie 2024, față de aceeași lună a anului trecut. Alte state cu industrii puternice rămân sub nivelul de anul trecut. În Franța, scădere este de 1,7%, dar Germania a văzut un picaj de aproape 4% în această perioadă.

Dintre statele ale căror comenzi noi sunt pe plus, Cipru are cele mai mici fluctuații de la lună la lună, urmând un trend de creștere aproape constantă care a adus producția industrială cu 8,8% mai sus în iunie 2024 decât în aceeași lună a anului trecut. Per total, Grecia înregistrează un avans de aproape 10%, cel mai mare din întregul bloc comunitar.

Declinul ultimilor cinci ani

Trăgând linie, producția din România nu a înregistrat creșteri majore în această perioadă, dar se situează deasupra mediei europene și are o evoluție pozitivă, prin contrast cu mai multe economii puternice ale continentului. Totuși, mărind orizontul de timp, perspectiva se schimbă complet. Ziare.com a luat datele despre creșterea de la trimestru la trimestru publicate de Eurostat și a calculat un trend, prezentat în graficele de mai jos.

Presupunând că producția din primul trimestru al anului 2019 este punctul de referință, graficul arată o prăpastie în prima parte a anului pandemiei. Totuși, această scădere este recuperată rapid: în ultimele trei luni ale anului 2020, producția industrială depășește nivelul din aceeași perioadă a anului precedent. În schimb, producția nu mai ajunge niciodată aproape de nivelul înregistrat în primele trei luni ale lui 2019. În fapt, vârful perioadei este trimestrul al doilea din anul 2019, iar singurul interval în care comenzile noi se apropie de acest indice este în primele trei luni ale anului 2022, când în continuare se situează cu 3,9% sub nivelul de referință.

Scăderea înregistrată în medie în Uniunea Europeană din cauza pandemiei a fost mai mică, iar trendul ascendent s-a format mai repede. După cum reiese din grafic, industria UE a fost aproape de nivelul de la începutul lui 2019 pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2021, depășind pragul pre-pandemic ulterior. După primul trimestru din 2022, producția industrială continuă să crească în UE, în timp ce în România intră pe o pantă descrescătoare. În ultimul trimestru al acelui an, diferențele dintre evoluții sunt cel mai ușor de observat: producția la nivelul UE, deși în scădere, este cu aproape 3% peste nivelul de la începutul lui 2019, în timp ce, în România, sunt cu aproape 8% mai puține comenzi noi decât în intervalul de referință.

Din acel moment, și trendul la nivel european intră în scădere. În al doilea trimestru al lui 2024, producția industrială la nivel european este cu 1,1% mai jos decât înainte de pandemie; în România, este cu aproape 9% mai mică.

