Cercurile negre pe cerul Moscovei care au băgat spaima în ruși. Suspiciuni de sabotaj ucrainean VIDEO FOTO

Inelele negre misterioase de origine necunoscută continuă să sperie locuitorii Moscovei și pe cei din regiune.

După apariția cu o zi înainte, pe 27 martie, a unui inel similar cu un diametru de câțiva metri peste Moscova, un fenomen similar a fost deja observat în alt loc din regiune. Unul dintre martori oculari a filmat cu camera unui telefon mobil, după care a publicat imaginile pe rețelele de socializare.

Rușii notează pe internet că locuitorii mai multor așezări din regiunea Moscovei au fost martorii unui eveniment ciudat. Ei sugerau că inelul de deasupra Moscovei a fost o consecință a evacuarii funinginei de la termocentralele orașului, dar noul inel din regiunea Moscovei nu mai poate fi explicat în acest fel.

Locuitorii sunt speriați și sugerează un sabotaj. Presa a relatat despre descoperirea în regiunea Moscova a epavei unei drone ucrainene la 100 de metri de o stație de tren.

An unknown black ring flies again near Moscow pic.twitter.com/3lEoLHmpmp

The Ring: Eerie Black Circle Appears Above Moscow

Social media users from Western Moscow have shared footage of a strange-looking black smoke cloud hovering above the street. pic.twitter.com/bhL87EMPPN