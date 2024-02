Samsung a lansat primul inel inteligent. Ce poate face Galaxy Ring și când va intra pe piață FOTO/VIDEO

Compania Samsung lansează primul inel inteligent care promite funcţii de sănătate şi va fi comercializat în trei culori.

Fără a lăsa jurnaliştii să-l fotografieze, Samsung a prezentat luni, 26 februrie, Galaxy Ring - primul inel inteligent al companiei.

Samsung officially announces the Galaxy Ring.

This is the smallest form of wearable device from Samsung, built for comfortable 24/7 wear as an "all-new way to simplify everyday wellness".

It comes in three colours: Ceramic Black, Platinum Silver, and Gold. Available in sizes… pic.twitter.com/C4ef2tFQrx