Un bărbat din Olt a ajuns în stare critică după ce a fost zgâriat de pisică. Medicii fac eforturi să-i salveze mâna

Un incident aparent banal, o zgârietură provocată de o pisică din gospodărie, a dus un bărbat de 46 de ani din județul Olt într-o situație critică, fiind diagnosticat cu fasceită necrozantă.

Evenimentul s-a petrecut în pragul Anului Nou, într-o localitate rurală de lângă Balș. „Pisica a fugit în casă. Am luat-o pe mâini să o scot din casă și, când am aruncat-o, s-a agățat cu gheara. Dimineața am început să am mâncărimi acolo. M-am scărpinat, în câteva ore se inflamase. Cu timpul a început și mai mult, și mai mult. Am crezut că nu e așa de grav. Mâncărimi, după aceea nu am mai avut mâncărimi. Am crezut că o să umfle și o să dea înapoi.”, a spus bărbatul, pentru Adevărul.ro.

Deși rana a prezentat semne evidente de agravare, bărbatul a amânat vizita la medic, iar abia după șase zile de la incident a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

În stare critică, pacientul a fost diagnosticat cu fasceită necrozantă, o afecțiune extrem de gravă, explicată de medicul chirurg plastician Florin Popa. A fost preluat de către medicul infecționist, cu diagnosticul de sindrom febril accentuat, asta se întâmpla pe la ora prânzului, după care, noaptea, pe la ora 2,00, am fost solicitat să văd pacientul. În momentul când l-am văzut, efectiv nu știam de unde să încep. Era cu o stare generală alterată foarte-foarte rău. Am intrat cu el în sală, am incizat și am scos toate fasciile, toată mâna este tăiată de sus până jos, și pe față și pe dos, mai pe înțelesul tuturor. S-a drenat, s-a pus...”, a spus medicul.

Analizele de laborator au identificat prezența streptococului responsabil de fasceită. Lupta pentru salvarea pacientului a fost una contracronometru. „Dimineața a fost operat, după care încă aproximativ trei-patru ori în fiecare zi. Intervenții chirurgicale seriate și repetate, sânge, albumină, tot ce-ți trece prin cap să-l reechilibrezi”, a mai adăgat medicul.

Acesta a menționat că astfel de cazuri sunt rare și extrem de periculoase. „Operația poate că este jumătate, restul este reechilibrare, muncă, asistentele care stau și perfuzează... Intervențiile nu s-au încheiat. I-am salvat viața, acum trebuie să-i salvăm și membrul. Acum ne axăm să-i salvăm mâna, este tânăr, are 46 ani, omul trebuie să muncească.”

Pacientul, conștient de gravitatea situației, a recunoscut că s-a prezentat prea târziu.

„Nopțile erau insuportabile, frisoane, mă puneam pe jos.”, a spus acesta.

Medicul infecționist Oana Obretin subliniază importanța gesturilor simple de prevenție:„În astfel de cazuri primul gest este acela de a spăla rana, cel puțin cu apă și săpun, după care prezentarea în serviciul de urgență trebuie făcută fără întârziere.”

Fasceita necrozantă este declanșată de bacterii precum Streptococcus pyogenes și Clostridium perfringens, care pătrund în corp prin răni deschise. Odată instalată, afecțiunea poate avea o rată extrem de mare de mortalitate.

