Infecția cu Covid-19 în timpul sarcinii afectează dezvoltarea neurologică a copilului. Risc mai mare de autism sau probleme de vorbire și motorii STUDIU

Copii născuți din mame care au avut Covid 19 în sarcină, risc mai mare de autism Foto: Pixabay

Copiii ar putea avea o probabilitate mai mare de a fi diagnosticați cu autism și alte tulburări de neurodezvoltare dacă mama lor a avut o infecție cu Covid-19 în timpul sarcinii, potrivit unui nou studiu.

Cercetătorii de la Spitalul General din Massachusetts au analizat peste 18.000 de nașteri care au avut loc în sistemul de sănătate Massachusetts General Brigham între martie 2020 și mai 2021, evaluând înregistrările testelor Covid-19 confirmate în laborator în rândul mamelor și diagnosticele de neurodezvoltare în rândul copiilor lor până la vârsta de 3 ani.

Aceștia au descoperit că bebelușii născuți din mame care au avut Covid-19 în timpul sarcinii au avut o probabilitate semnificativ mai mare de a fi diagnosticați cu o tulburare de neurodezvoltare decât cei născuți din mame care nu au avut o infecție în timpul sarcinii: mai mult de 16% față de mai puțin de 10%, sau un risc de 1,3 ori mai mare după ajustarea pentru alți factori de risc, scrie CNN.

Per total, diferențele de risc au fost mai pronunțate în rândul băieților și în cazurile în care mama a avut o infecție cu Covid-19 în timpul celui de-al treilea trimestru de sarcină. Studiile anterioare au sugerat că, potrivit autorilor noului studiu, creierele fetale masculine sunt mai susceptibile la răspunsurile imune materne, iar al treilea trimestru este o „fereastră critică pentru dezvoltarea creierului”.

Cele mai frecvente diagnostice au inclus tulburări de dezvoltare a funcției de vorbire și motorie și autism. Aproximativ 2,7% dintre copiii născuți din mame care au avut Covid-19 în timpul sarcinii au fost diagnosticați cu autism, comparativ cu aproximativ 1,1% dintre ceilalți, potrivit studiului, publicat joi în revista Obstetrics and Gynecology.

Noile descoperiri sunt „deosebit de notabile în lumina plauzibilității lor biologice”, au scris cercetătorii. Acestea se bazează pe cercetări anterioare care au identificat potențiale căi prin care o infecție maternă cu Covid-19 poate afecta creierul fetal în curs de dezvoltare, chiar și fără transmitere directă.

„Conștientizarea de către părinți a potențialului de rezultate adverse ale neurodezvoltării copilului după COVID-19 în timpul sarcinii este esențială. Prin înțelegerea riscurilor, părinții pot pleda în mod corespunzător pentru ca copiii lor să beneficieze de o evaluare și un sprijin adecvate”, a declarat Dr. Lydia Shook, specialist în medicină materno-fetală la Spitalul General din Massachusetts și autoarea principală a studiului, într-un comunicat de presă.

Aproximativ 1 din 31 de copii din SUA a fost diagnosticat cu autism până la vârsta de 8 ani în 2022, potrivit unui raport publicat de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, care a fost publicat în aprilie. Creșterea - de la 1 din 36 de copii în 2020 - continuă o tendință pe termen lung pe care experții au atribuit-o în mare măsură unei mai bune înțelegeri și screening-uri pentru această afecțiune.

La începutul acestui an, Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA a lansat un „efort masiv de testare și cercetare” pentru a determina „ce a cauzat epidemia de autism”.

Într-o conferință de presă din septembrie pe tema „cauzei autismului”, președintele Donald Trump - flancat de secretarul HHS, Robert F. Kennedy Jr., și de alți lideri federali din domeniul sănătății - a declarat că utilizarea Tylenol în timpul sarcinii poate fi asociată cu un „risc foarte crescut de autism”, în ciuda deceniilor de dovezi că este sigur.

Kennedy are, de asemenea, un istoric de comentarii care leagă autismul de vaccinuri, în ciuda dovezilor puternice că cele două nu sunt conectate.

Perioada de timp în care a fost realizat noul studiu – la începutul pandemiei, înainte ca vaccinurile să fie disponibile pe scară largă – a însemnat că cercetătorii au putut „izolează asocierea dintre infecția cu SARS-CoV-2 și neurodezvoltarea puilor într-o populație nevaccinată”. Aproximativ 93% dintre mamele incluse în evaluare nu primiseră nicio doză de vaccin Covid-19. Politicile stricte de control al infecțiilor de la acea vreme au contribuit, de asemenea, la reducerea potențialului de cazuri neraportate sau nedetectate de Covid-19, au declarat cercetătorii.

„Aceste descoperiri evidențiază faptul că COVID-19, la fel ca multe alte infecții în timpul sarcinii, poate prezenta riscuri nu numai pentru mamă, ci și pentru dezvoltarea creierului fetal”, a declarat Dr. Andrea Edlow, specialist în medicină materno-fetală la Spitalul General Brigham din Massachusetts și autoare principală a noului studiu, într-un comunicat de presă.

„De asemenea, acestea susțin importanța încercării de a preveni infecția cu COVID-19 în timpul sarcinii și sunt deosebit de relevante atunci când încrederea publicului în vaccinuri – inclusiv în vaccinul COVID-19 – este erodată.”

