Nereguli flagrante la un mare spital de copii din România. Mărturiile șocante ale unor părinți al căror bebeluș a contractat o infecție nosocomială

O familie din Iași a dat în judecată Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași, după ce fiul lor în vârstă de o lună a fost infectat cu Klebsiella Pneumoniae. Familia reclamă că unitatea medicală le-a ascuns infecția și nu a primit nicio explicație atunci când au întrebat de ce se prelungește spitalizarea.

De asemenea, mama bebelușului reclamă nerespectarea protocoalelor de igienă, inclusiv la secția de ATI. Familia solicită acum daune de 200.000 de euro daune morale pentru copil și 75.000 de euro daune morale pentru părinți. Procesul se judecă la Tribunalul Iași, scrie hotnews.ro.

Copilul s-a născut pe 5 iunie 2024. La o lună distanță, mama a mers cu bebelușul la spital, deoarece acesta nu se hrănea corespunzător și avea vărsături. Medicii nu au descoperit nimic în neregula, dar trei zile mai târziu bebelușul a fost diagnosticat cu „stenoza congenitala hipertrofica a pilorului”.

După stabilirea diagnosticului, bebelușul a suferit o intervenție chirurgicală pe 11 iulie.

inițial, evoluția post-operatorie a fost bună, dar lucrurile s-au schimbat brusc în a patra zi, când bebelușul a început să aibă scaune diareice.

”Personalul medical ne-a ascuns timp de mai multe zile diagnosticul bacteriologic și nu ne-a oferit nici o explicație despre motivul concret al prelungirii duratei spitalizării, deși am adresat numeroase întrebări legate de acest aspect. Am aflat indirect, auzind discuțiile purtate de doi medici, iar ulterior am citit în fișa medicală a fiului meu faptul că prezenta acea Klebsiella Pneumoniae”, a relatat mama.

Bebelușului i s-a administrat o schemă complexă de tratament- mai multe tipuri de antibiotice foarte puternice, dar și analgezice opioide, precum Tramadol. În plus, I-au fost administrate și transfuzii sangvine.

Urmare a complicațiilor suferite, copilul a fost supus unei noi intervenții chirurgicale în data de 18 iulie. Pentru că nu mai avea vene viabile, bebelușului i-a fost montat un cateter venos central.

În documentele medicale, infecția nosocomială este consemnată într-un buletin de analize emis în data de 17 iulie: “Infecție asociată asistenței medicale” și “Sepsis cu punct de plecare digestiv - Klebsiella”.

Părinții au decis să dea în judecată spitalul pentru suferințele pricinuite copilului, dar și pentru că își doresc ca astfel de cazuri să nu se mai repete în niciun spital din România. Atât mama cât și tatăl au rămas profund marcați după acest episod, cu atât mai mult cu cât în timpul spitalizării unul dintre cadrele medicale le-a spus că dacă bebelușul nu ar fi răspuns la ultimul antibiotic inclus în schemă, ar fi murit.

”Am traversat o traumă imensă”, spun părinții.

„Răspunderea pentru infecțiile nosocomiale aparține exclusiv unității sanitare, deoarece fapta ilicită, prin care se încalcă dreptul la securitate al beneficiarului serviciului medical, este reprezentată de neîndeplinirea lato sensu a obligației de supraveghere și control care constă, în principal, în însăși modalitatea de organizare și funcționare a unității sanitare conform anexelor 1 şi 2 ale Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1101/2016. În virtutea obligației de securitate, unitatea sanitară trebuie să aplice protocoalele medicale și normele metodologice în vigoare în vederea asigurării unui mediu steril pentru tratarea pacienților și prevenirea infectării acestora cu bacterii sau germeni”, a declarat pentru HotNews.ro avocata Ioana Gherghe, care îi reprezintă pe cei doi părinți.

„Personalul medical nu a respectat protocoalele minime de igienă”

Părinții bebelușului acuză faptul că personalul medical nu respectă regulile elementare de igienă.

„După ce copilul nostru a fost diagnosticat cu aceasta infecție foarte gravă, personalul medical din cadrul Spitalului “Sf. Maria” Iași nu a respectat, în cea mai mare parte a timpului, protocoalele minime de igienă. Era manipulat aproape de fiecare dată fără ca medicii și asistenții medicali să poarte mănuși, unii dintre aceștia foloseau uneori telefoanele mobile sau, cel puțin, le aveau în mână în timp ce efectuau consulturile sau aplicau tratamente. Am atras de mai multe ori atenția asupra acestor aspecte dar, de fiecare dată, mi s-a răspuns neprincipial și nici nu am observat schimbări în bine în comportamentul respectivelor cadre medicale, care au continuat să nu poarte mănuși în secția A.T.I., chiar și când schimbau copilului pansamentul aplicat peste zona unde fuseseră efectuate intervențiile chirurgicale”, a detaliat mama în acțiunea depusă în instanță.

Spitalul refuză să comenteze

Conducerea Spitalului de Copii ”Sf. Maria” Iași a refuzat să comenteze acest caz, menționând că încă nu a primit înștiințarea instanței despre litigiu. Oficialii spitalului au refuzat să comenteze și dacă la nivelul unității medicale există proceduri privind înștiințarea părinților în cazul în care copiii acestora contactează infecții nosocomiale.

O infecție nosocomială în fiecare zi la Spitalul Sf. Maria din Iași

În cel mai mare spital de copii din zona Moldovei, Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași, aproape în fiecare zi un pacient contactează o infecție nosocomială, arată datele transmise de către unitatea medicală și Direcția de Sănătate Publică Iași.

Nereguli constatate de DSP

Inspectorii DSP Iași au efectuat 14 acțiuni de control la Spitalul „Sf. Maria” pe parcursul anului trecut și anul în curs. În urma acestora s-au descoperit mai multe nereguli privind dezinfectarea și sterilizarea instrumentarului și respectarea circuitelor. DSP Iași a stabilit o serie de măsuri ce trebuie implementate de spital. Printre acestea:

- Implementarea la nivelul unității sanitare a prevederilor privind asigurarea trasabilității instrumentarului și instruirea personalului în acest sens.

- Interzicerea prelucrării instrumentarului/barbotoarelor la nivelul spațiilor de prelucrare a cărucioarelor de curățenie.

- Evacuarea tomberoanelor cu lenjerie murdară, deșeuri infecțioase și menajere din zona de acces/ieșire a pacientului în/din sala operatorie.

- Efectuarea cel puțin o data pe trimestru în paralel, pentru intercomparare, a unui set de analize medicale din toate tipurile de probe recoltate la nivelul unității sanitare (probe recoltate de pe suprafeţe, din aer, probe de sterilitate).

