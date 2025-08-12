Peste 800 de cazuri de infecții nosocomiale, într-un singur județ, în prima jumătate a anului. Cele mai frecvente au fost cu stafilococul auriu, dar și unele mai grave

În primele șase luni ale acestui an, spitalele din Timiș au raportat peste 800 de cazuri de infecții nosocomiale, un nivel similar cu cel din 2024, potrivit Direcției de Sănătate Publică. Cele mai frecvente au fost stafilococul auriu și bacteriile intestinale, în special în secțiile cu internări de lungă durată.

Autoritățile sanitare din județul Timiș precizează că numărul infecțiilor nosocomiale raportate în prima jumătate a anului este similar cu cazurile din aceeași perioadă a anului trecut, arată Radio Timișoara.

Potrivit Direcției de Sănătate Publică Timiș, cele mai frecvente au fost stafilococul auriu și bacteriile intestinale, însă s-au depistat și cazuri de Clostridium, Proteus sau Escherichia coli.

“Evoluția infecțiilor nosocomiale, în perioada 2024 și până în prezent, s-a menținut constantă, neînregistrându-se fluctuații majore ale numărului de cazuri. Din datele raportate rezultă că ponderea acestora este mai mare în secțiile unde și patologia necesită mai multe zile de spitalizare, de exemplu chirurgie, neurologie, ortopedie, boli infecțioase. S-a constatat faptul că numărul infecțiilor nosocomiale este crescut în unitățile sanitare de capacitate mai mare, cu număr crescut de internări în secții multiple”, spune Cornelia Bubatu.

Candida Auris, ciuperca agresivă descoperită la trei pacienți ai Centrului de Mari Arși din București, nu a fost raportată în niciun spital din Timiș.

