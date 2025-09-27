Nu există spital în lume fără infecții nosocomiale, susține medicul Adrian Marinescu. ”Ce e important este să pot să previn”

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 18:36
295 citiri
Nu există spital în lume fără infecții nosocomiale, susține medicul Adrian Marinescu. ”Ce e important este să pot să previn”
Sursa focarului de infecție cu bacteria care ar fi ucis 6 copii la Iași nu a fost identificată încă FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, 27 septembrie, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume şi nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii dar ceea ce e important este să pot să previn.

El a precizat că Institutul Matei Balş, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi cu autorităţile în domeniu, au derulat programe de conştientizare în raport cu infecţiile nosocomiale, au fost făcute cursuri, au fost făcute raportări, doar că, din păcate, aceste lucruri nu se schimbă peste noapte.

”Aceste infecţii nosocomiale, pe care acum le numim infecţii asociate ştiinţei medicale, cum se întâmplă şi cu Seratia, sunt categorii de infecţii care există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii. Ce e important este să pot să previn, în primul rând, de exemplu, în raport cu această infecţie şi cu bacteria, să nu am cazuri, mai ales în secţie de terapie intensivă. Şi doi, la fel de important, modalitatea în care intervin, în modul în care am primul caz şi viteza cu care o fac, mai ales că, dacă vorbim de secţie de terapie intensivă, vorbim de persoane vulnerabile, adică vorbim de cei care au sistem imunitar problematic, dacă sunt şi copii mici, cu atât mai mulţi. Deci, la aceste persoane, o bacterie de acest gen poate să vină cu complicaţii care se ducă inclusiv la deces”, a declarat doctoral Adrian Marinescu într-o intervenţie la Digi24.

Medicul a precizat că nu bacteria în sine, ci faptul că această infecţie apare la o persoană care are şi boli asociate, într-o secţie de terapie intensivă şi lucrurile sunt în mod categoric mult mai complicate.

Potrivit lui Marinescu, în ultimii ani s-au făcut atunci paşi importanţi, pentru că în urmă cu cinci ani, sau poate cu ceva mai multă vreme, aceste infecţii nosocomiale nu erau raportate, era o subraportare absolut clară.

”În momentul de faţă, lucrurile s-au schimbat. E adevărat că e loc de mai bine. Al doilea aspect important, sigur că dacă sunt greşeli şi lucrurile acestea sunt demonstrate, trebuie să existe şi sancţiune, în mod clar. Iar legat de ce se poate face de acum încolo, de exemplu, Institutul Matei Balş, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi cu autorităţile în domeniu, au derulat astfel de programe de conştientizare în raport cu infecţiile nosocomiale, au fost făcute cursuri, au fost făcute raportări, doar că, din păcate, aceste lucruri nu se schimbă peste noapte şi vom avea multe lucruri de făcut, în aşa fel încât să fie mult mai bine România”, a subliniat Marinescu. El a mai arătat că sunt multe proiecte care pot să ajute, pot să instruiască, pot să ajute personalul medical din toate spitalele din România în aşa fel încât să fie mai bine pregătite.

”Serviciul de epidemiologie, adică SPIAM-ul, care există în fiecare spital şi este obligatoriu, are un rol extrem de important de a monitoriza la nivelul spitalului, în permanenţă, şi orice caz de acest gen ar trebui să fie raportat şi măsurile trebuie să fie imediate şi foarte clare, conform protocoalelor”, a mai declarat Marinescu.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce şase copii au murit în secţia de Terapie Intensivă. Directorul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că este ”inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”. Rogobete susţine că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat ”abia astăzi”, după 13 zile de la primul caz.

6 copii au murit la Iași
Nu există spital în lume fără infecții nosocomiale, susține medicul Adrian Marinescu. ”Ce e important este să pot să previn”
18:36 - Nu există spital în lume fără infecții nosocomiale, susține medicul Adrian Marinescu. ”Ce e important este să pot să previn”
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, 27 septembrie, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale...
Schimbări după tragedia de la spitalul de copii din Iași. Asistentele și infirmierele vor urma cursuri pentru procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor
17:31 - Schimbări după tragedia de la spitalul de copii din Iași. Asistentele și infirmierele vor urma cursuri pentru procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță sâmbătă, 27 septembrie, că a discutat cu oficialii Colegiului Medicilor și Societății de ATI, iar până la finalul acestui an va fi pus...
Primele demiteri, „fără explicații și discuții”, după vizita ministrului Sănătății la spitalul din Iași, unde au murit 6 copii din cauza bacteriilor
16:37 - Primele demiteri, „fără explicații și discuții”, după vizita ministrului Sănătății la spitalul din Iași, unde au murit 6 copii din cauza bacteriilor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, 27 septembrie, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor,...
Emanuel Ungureanu acuză spitalul din Iași unde au murit 6 copii: ”Nu există nicio posibilitate să determinăm, cu mijloace obiective de monitorizare, cine a greșit”
16:02 - Emanuel Ungureanu acuză spitalul din Iași unde au murit 6 copii: ”Nu există nicio posibilitate să determinăm, cu mijloace obiective de monitorizare, cine a greșit”
Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, a atras atenția sâmbătă, 27 septembrie, asupra proastei gestionări a focarului de infecții nosocomiale...
Noi dezvăluiri cumplite după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași: Un bebeluș a murit în iunie după ce a contactat o altă bacterie
13:37 - Noi dezvăluiri cumplite după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași: Un bebeluș a murit în iunie după ce a contactat o altă bacterie
Un nou-născut a murit în luna iunie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, după ce s-a infectat cu o bacterie diferită, iar familia copilului aduce acuzații grave unității medicale....
Ministrul Sănătății merge la Spital de Urgență ”Sf Maria” din Iași unde au murit 6 copii din cauza unei infecții nosocomiale
11:07 - Ministrul Sănătății merge la Spital de Urgență ”Sf Maria” din Iași unde au murit 6 copii din cauza unei infecții nosocomiale
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă, 27 septembrie, la Iași, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Sf. Maria'. Potrivit Ministerului Sănătății, în jurul...
Ministrul Sănătății, de urgență la Iași, la spitalul în care 6 copii au fost uciși de o bacterie. "Există indicii că protocoalele sanitare nu au fost respectate"
Ieri, 21:41 - Ministrul Sănătății, de urgență la Iași, la spitalul în care 6 copii au fost uciși de o bacterie. "Există indicii că protocoalele sanitare nu au fost respectate"
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunţat vineri seară, 26 septembrie, că se îndreaptă spre Iaşi, acolo unde şase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Ministrul...
"Acolo practic se murea". Mărturia dureroasă a unei mame care și-a internat fetița la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași pentru că era deshidratată și a luat-o moartă
Ieri, 21:29 - "Acolo practic se murea". Mărturia dureroasă a unei mame care și-a internat fetița la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași pentru că era deshidratată și a luat-o moartă
Este anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași după ce 6 copii ar fi murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă (ATI) în urma unei infecții cu o...
Sursa focarului de infecție cu bacteria care ar fi ucis 6 copii la Iași nu a fost identificată încă. Anunțul șefei Spitalului "Sf. Maria"
Ieri, 17:49 - Sursa focarului de infecție cu bacteria care ar fi ucis 6 copii la Iași nu a fost identificată încă. Anunțul șefei Spitalului "Sf. Maria"
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii 'Sf. Maria' Iași, dr. Cătălina Ionescu, a declarat vineri, 26 septembrie, presei, că până acum nu a fost identificată sursa...
Preşedintele Nicuşor Dan cere de urgenţă o anchetă la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. "Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii"
Ieri, 17:38 - Preşedintele Nicuşor Dan cere de urgenţă o anchetă la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. "Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii"
Preşedintele României Nicuşor Dan a transmis vineri, 26 septembrie, că este profund îndurerat de tragedia care a avut loc la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii...
Ce este Serratia marcescens, bacteria care ar fi ucis 6 copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi. De unde vine pericolul
Ieri, 16:19 - Ce este Serratia marcescens, bacteria care ar fi ucis 6 copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi. De unde vine pericolul
Este anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași după ce 6 copii ar fi murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă (ATI) în urma unei infecții cu o...
Ministrul Sănătății, despre focarul de la Spitalul de Copii din Iași: „Inacceptabil ca aceste situații să nu fie raportate și să nu fie luate măsuri”
Ieri, 14:53 - Ministrul Sănătății, despre focarul de la Spitalul de Copii din Iași: „Inacceptabil ca aceste situații să nu fie raportate și să nu fie luate măsuri”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacționat ferm la cazul focarului de infecție şi al deceselor de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. El a declarat vineri, 26...
UPDATE 6 copii au murit în doar câteva zile după internarea într-un spital din Iași: Secția ATI închisă / Amenzi date de DSP / Ministrul trimite Corpul de Control / Celulă de criză
Ieri, 13:56 - UPDATE 6 copii au murit în doar câteva zile după internarea într-un spital din Iași: Secția ATI închisă / Amenzi date de DSP / Ministrul trimite Corpul de Control / Celulă de criză
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a demarat vineri, 26 septembrie, anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din municipiu. Anunțul vine după ce o publicaţie...
#infectii nosocomiale, #spital, #copii morti spital bacterie , #spital
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil! Cum au ajuns qatarezii sa vireze 5.000.000Euro intr-un cont fara nicio legatura cu FCSB
Digi24.ro
Reactia lui Ponta dupa ce a fost pacalit de doi farsori rusi. "Credeam ca este evident"
Adevarul.ro
Declaratiile lui Nicusor Dan care au incins retelele sociale. "Daca acum sunt la 30%, cand s-au anulat la cat erau?"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rușii își dotează dronele cu senzori anti-interceptare. Cum le neutralizează ucrainenii
  2. Agenți FBI, concediați după ce au fost fotografiați îngenunchind într-un omagiu adus afroamericanului George Floyd, ucis de către un polițist alb
  3. Ucraina a primit un sistem Patriot de la Israel. Zelenski a refuzat să precizeze dacă e donat sau cumpărat VIDEO
  4. Dezvăluiri din culisele începutului războiului din Ucraina. Cum ar fi ajutat serviciile secrete americane Kievul să se pregătească înainte de invazia rusă din februarie 2022
  5. Nu există spital în lume fără infecții nosocomiale, susține medicul Adrian Marinescu. ”Ce e important este să pot să previn”
  6. Cum se recunosc și se tratează alergiile de toamnă. Sfaturi utile pentru a reduce simptomele
  7. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Iași, lângă o unitate militară. La bord se afla un consilier local AUR
  8. „Metoda coletul” s-a reinventat: Românii au ajuns să fie păcăliți cu comenzi false cu plata ramburs. Cum se pot proteja cumpărătorii de escroci
  9. Schimbări după tragedia de la spitalul de copii din Iași. Asistentele și infirmierele vor urma cursuri pentru procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor
  10. Cum încearcă Rusia să „fure” centrala nucleară de la Zaporojie. „Moscova să înțeleagă clar că pariul său nuclear trebuie să înceteze”