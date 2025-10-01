Plângere la Parchet în cazul micuților decedați la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași: ”Avem acolo 10 copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu 7”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunţat miercuri, 1 octombrie, că la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi au murit zece copii, nu şapte, din cauza infecţiilor nosocomiale, pentru că a mai fost un focar de Klebsiella în luna iunie. El a precizat că va face plângere penală la Parchetul General pentru ca procurorii să stabilească cu precizie cauza morţii acestor copii.

”În fiecare zi aflăm lucruri oribile despre ce s-a întâmplat la Spitalul Sfânta Maria. Vreau să repet pentru opinia publică şi să corectez o informaţie. Avem acolo zece copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu şapte. Din luna iunie a mai avut un focar acolo de Klebsiella, o bacterie foarte puternică, foarte toxică, care a luat viaţa altor copii. Pe vremea aceea director medical era aceeaşi doamnă care a ajuns apoi manager.

Mor nişte copii în condiţii suspecte pe secţia ATI şi directorul medical este premiat să fie manager. În iunie mor copiii, în luna iulie această doamnă este premiată şi pusă manager. După ce mai mor încă şapte copii, aceeaşi doamnă nu este eliminată complet din structura de conducere a spitalului, ci este repusă în funcţia de director medical”, a declarat, miercuri, Emanuel Ungureanu.

El a mai anunţat că va depune plângere penală împotriva conducerii unităţii medicale.

”Mâine, la prima oră voi depune o plângere penală împotriva conducerii Spitalului Sfânta Maria pentru grave fapte de abuz în serviciu care sunt documentate într-un raport al Curţii de Conturi din decembrie 2024. Vorbim despre achiziţii de echipamente de materiale sanitare, care, atenţie, au fost reclamate inclusiv de medici din spital.

Un medic din spital face plângere că sunt anumite catetere folosite la copii care au o calitate slabă. Tot în raportul Curţii de Contori scrie despre faptul că conducerea spitalului din anul 2024 a refuzat să angajeze personal de curăţenie şi a preferat să achiziţioneze la suprapreţ servicii de curăţenie interne şi externe cu o firmă care a venit de fiecare dată de la partid”, a transmis deputatul USR.

De asemenea, el a mai afirmat că procurorii trebuie să afle care a fost cauza morţii acestor copii.

”Mâine dimineaţă voi face o plângere la Parchetul General pentru ca procurorii să stabilească cu precizie care este cauza morţii acestor copii. Vorbim de abuz în serviciu, de neglijenţă în serviciu cu consecinţe deosebit de grave sau alte fapte penale pe care le vor descoperi procurorii.

De ce nu avem instituţii ale statului care să ne fi spus deja care sunt vinovaţii este o întrebare la care trebuie să răspundă şi Ministerul Sănătăţii, trebuie să răspundă şi Consiliul Judeţean Iaşi, pentru că de câteva zile bâjbâim în priviţa vinovaţilor pentru moartea repet, nu a şapte copii, ci a zece, pentru că este al doilea focar major confirmat pe aceeaşi secţie ATI la interval de şase luni”, a mai declarat Emanuel Ungureanu.

