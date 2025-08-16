Se schimbă legislația pentru ca pacienții să raporteze infecțiile nosocomiale din spitale. Ministrul Sănătății anunță „Registrul Electronic de Raportare”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 20:11
310 citiri
Se schimbă legislația pentru ca pacienții să raporteze infecțiile nosocomiale din spitale. Ministrul Sănătății anunță „Registrul Electronic de Raportare”
Spital, imagine ilustrativă FOTO Pixabay

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că infecţiile nosocomiale nu se mai ascund şi anunţă schimbarea legislaţiei, pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind raportarea şi controlul infecţiilor nosocomiale.

Astfel, în următoarele zile, urmează să se adopte prin ordin de ministru protocoale simple şi unitare privind normele de supraveghere şi control al infecţiilor în spitalele publice şi private cu paturi şi metodologia de raportare a infecţiilor nosocomiale. Ministrul mai arată că pentru pacienţii aflaţi în situaţii critice, în special cei cu arsuri grave, vor pune în funcţiune Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale.

Acesta este realizat deja prin fonduri europene la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” şi va fi extins la toate unităţile care tratează astfel de pacienţi.

”Infecţiile nosocomiale – nu se mai ascund! Schimbăm legislaţia pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind raportarea şi controlul infecţiilor nosocomiale. Infecţiile asociate asistenţei medicale (cunoscut ca infecţii nosocomiale) nu trebuie ascunse, ci raportate, înregistrate şi controlate. Doar aşa putem proteja pacienţii şi limita răspândirea lor între oameni aflaţi deja într-o situaţie vulnerabilă”, spune Rogobete, pe Facebook.

Ministrul arată că ”în România, timp de ani de zile, aceste infecţii au fost tratate ca un subiect tabu şi din această cauză, pacienţii au pierdut încrederea, iar medicii au fost puşi sub o presiune uriaşă”.

”Este momentul să schimbăm acest lucru. Cum facem? Prin legislaţie clară, simplificată şi uşor de aplicat, prin protocoale transparente şi prin instruirea continuă a personalului medical. Nu prin blamarea medicilor, ci prin găsirea unor soluţii reale care să protejeze pacienţii”, precizează ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete mai declară că în ultimele zile a modificat legislaţia pentru a o face mai clară şi mai aplicabilă.

”Am creat cadrul legal pentru ca, în următoarele zile, să adoptăm prin ordin de ministru protocoale simple şi unitare privind: normele de supraveghere şi control al infecţiilor în spitalele publice şi private cu paturi; metodologia de raportare a infecţiilor nosocomiale; atribuţiile clare pentru accidentele de expunere la produse biologice ale personalului medical; metodologii specifice de monitorizare a acestor situaţii şi de protecţie a personalului şi pacienţilor. Totul într-o manieră debirocratizată, simplă şi eficientă, pentru ca aceste reguli să fie aplicate nu pe hârtie, ci în realitate, zi de zi”, explică ministrul.

Rogobete mai subliniază că pentru pacienţii aflaţi în situaţii critice, în special cei cu arsuri grave, vor pune în funcţiune Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale.

”Acest registru, realizat deja prin fonduri europene la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu”, va fi extins la toate unităţile care tratează astfel de pacienţi. Pacienţii din România merită spitale sigure, tratamente corecte şi transparenţă totală. Nu mai ascundem problemele – le rezolvăm pentru oameni! Este un angajament ferm! Încrederea ne face bine!

Peste 800 de cazuri de infecții nosocomiale, într-un singur județ, în prima jumătate a anului. Cele mai frecvente au fost cu stafilococul auriu, dar și unele mai grave
Peste 800 de cazuri de infecții nosocomiale, într-un singur județ, în prima jumătate a anului. Cele mai frecvente au fost cu stafilococul auriu, dar și unele mai grave
În primele șase luni ale acestui an, spitalele din Timiș au raportat peste 800 de cazuri de infecții nosocomiale, un nivel similar cu cel din 2024, potrivit Direcției de Sănătate Publică....
Scandalul de la Floreasca ia amploare. Un pacient infectat cu Candida auris, dar și cu alte infecții nosocomiale, a murit în decembrie. Familia lui a depus plângere
Scandalul de la Floreasca ia amploare. Un pacient infectat cu Candida auris, dar și cu alte infecții nosocomiale, a murit în decembrie. Familia lui a depus plângere
Candida auris a fost confirmată la Spitalul Floreasca în toamna anului trecut, cu șapte luni înainte de focarul actual, care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arși, scrie Europa...
#infectii nosocomiale, #infectii nosocomiale spitale, #registrul electronic raportare infectii nosocomiale , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai frumos copil din lume" are acum 24 de ani si a spus "Da"! S-a logodit cu un actor
ObservatorNews.ro
Vremea la extreme.Cod portocaliu de canicula in vest, cod galben de furtuni in mai multe judete
Adevarul.ro
Romanii, revoltati de haosul fiscal. Expertii spun ca PSD franeaza reformele vitale: "Lumea crede ca doar poporul sufera"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce trebuiau să mănânce „POO-tihn” și Trump la prânzul de la summit. Meniul și alte documente sensibile, uitate în imprimanta unui hotel din Alaska FOTO
  2. SUA continuă „războiul” cu „refugiații palestinieni”. Departamentul de Stat suspendă vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza
  3. Se schimbă legislația pentru ca pacienții să raporteze infecțiile nosocomiale din spitale. Ministrul Sănătății anunță „Registrul Electronic de Raportare”
  4. Ce a făcut Vladimir Putin când s-a întors la Moscova, după ce s-a văzut cu Trump. Primele reacții de la Kremlin. „O posibilă rezolvare a crizei ucrainene”
  5. George Simion a fost naș la nunta verișoarei, fiica unui deputat AUR. Ceremonia a avut loc la palatul de lângă București, folosit de trei dictatori ai României FOTO
  6. Un drum de poveste prin munți care leagă două orașe importante din România s-a redeschis după modernizare. Nechifor Lipan din Baltagul și-ar fi găsit sfârșitul în zona plină de istorie
  7. Momentul unui jaf de 90 de secunde comis în plină zi. Hoții au luat diamante și ceasuri de lux VIDEO
  8. Cerințele lui Putin au rămas neschimbate, dar „le-a împachetat” diferit pentru Trump. Marea condiție a Kremlinului pentru a încheia războiul din Ucraina
  9. Ședință a „coaliției voluntarilor”. Țările europene care susțin Ucraina, discuții importante înainte ca Zelenski să ajungă în SUA
  10. Arnold Schwarzenegger, „terminator” pentru Trump. "Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf". Clip vechi, viral acum VIDEO