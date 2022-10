Colaborare transfrontalieră în domeniul sănătății reproducerii

Infertilitatea este o problemă cu care se confruntă peste 48 de milioane de cupluri din întreaga lume, conform Organizației Mondiale a Sănătății. În țara noastră, aproximativ unul din 4 cupluri întâmpină dificultăți în a concepe un copil, motiv pentru care la Timișoara se implementează un proiect transfrontalier România – Ungaria care se axează pe găsirea de soluții la această problemă.

Proiectul Romanian-Hungarian cross-border project with a wider focus on diagnostics related to infertility, healthy pregnancy and newborn care – HEALTH-PREGN-RO-HU, cod eMS ROHU-339, este implementat de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara (SCJUPBT), în parteneriat cu Universitatea din Szeged și Biroul Guvernamental al județului Csongrád-Csanád, în perioada 01.05.2021-31.10.2023. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg V-A România – Ungaria, coordonatorul științific al proiectului este Prof. Dr. Marta Szell, prorector al Universității din Szeged, iar coordonatorul echipei din România este de Prof. Dr. Virgil Păunescu, coordonatorul Centrului OncoGen. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.492.080,65 euro, din care 1.104.322,65 euro reprezintă bugetul SCJUPBT.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți serviciile de microbiologie și genetică pentru screening, diagnostic și prevenție în domeniul sănătății reproducerii, vizând reducerea infertilității, vârsta avansată a mamei la naștere și diagnosticul preconcepțional, prenatal și postnatal.

Activitățile proiectului includ modernizarea unor laboratoare, achiziția de echipamente performante, introducerea de noi teste pentru evaluarea cauzelor infertilității și ale avortului spontan recurent și creșterea nivelului de expertiză a personalului medical, elaborarea de protocoale medicale comune, pe baza ghidurilor medicale internaționale, și elaborarea unui studiu dedicat profilului infertilității în regiunea transfrontalieră România – Ungaria.

SCJUT implementează proiectul prin Centrul OncoGen, Laboratorul de Microbiologie și Clinica Bega. Pe lângă investițiile în echipamente de laborator, se vor introduce proceduri și tehnici de testare noi, iar personalul va fi instruit în utilizarea noilor tehnici de screening și diagnostic microbiologic, serologic și genetic, inclusiv screeningul și diagnosticul genetic pre-implantare.

În scopul informării unui public cât mai larg cu privire la aspectele de sănătate care fac obiectul proiectului, s-au creat o pagină web și una de Facebook.

