Apel urgent către premierul Bolojan: ”Nu tăiați de la copii! Austeritatea trece, copiii rămân”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 20 August 2025, ora 13:29
Premierul Ilie Bolojan a primit miercuri, 20 august, o scrisoare din partea Fertility Europe, organizația umbrelă care reprezintă pacienții și organizațiile de pacienți din 30 de țări europene. Solicitatea principală este realocarea de fonduri Programului de Fertilizare în Vitro de la Ministerul Muncii și Familiei. „Nu tăiați de la copii! Austeritatea trece, copiii rămân”, transmite organizația care solicită respectarea drepturilor reproductive ale cetățenilor români.

Nu mai puțin de 12 organizații din Europa, reprezentând pacienții din Polonia, Olanda, Bulgaria, Cehia, Croația, Danemarca, Islanda, Israel, Macedonia, Germania și Marea Britanie, și-au manifestat solidaritatea și au cerut în scris Guvernului României să reia de urgență finanțarea Programului Național de Fertilizare în Vitro, detaliind situațiile din țările lor, unde cetățenii beneficiază de sprijinul statului în lupta cu infertilitatea, se arată într-un comunicat de presă Fertility Europe.

„În luna iulie 2025, peste 1.700 de pacienți care se confruntă cu infertilitatea au adresat mesaje scrise Ministerului Muncii și Familiei, cerând deblocarea Programului FIV. O delegație a Asociațiilor SOS Infertilitatea și Declic a avut la începutul lunii august o întâlnire cu dl. Florin Manole, ministrul Muncii și Familiei, care, deși susține Programul FIV, nu a putut propune o soluție concretă de deblocare a acestuia. Ca atare, Asociațiile SOS Infertilitatea și Declic au solicitat Prim-ministrului României, dl. Ilie Bolojan, finanțarea din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului a 5.000 de proceduri (față de cele 10.000 prevăzute inițial de Programul FIV al Ministerului Muncii și Familiei), care ar conduce, inclusiv cu embrionii crioprezervați, la nașterea a aproximativ 2.500 de copii, reprezentând o investiție demografică și economică în viitorul țării”, transmite organizația.

Fertility Europe subliniază că în acest moment România este singura țară a Uniunii Europene ai cărei cetățeni nu beneficiază de sprijin din partea statului în lupta cu infertilitatea.

„În numele acestor familii care nu cer privilegii, ci doar sprijin pentru a deveni părinți, facem un apel ferm către autorități: faceți cea mai bună investiție în viitorul acestei țări și oferiți o șansă reală celor care luptă cu diagnosticul de infertilitate. Suntem conștienți de dificultățile bugetare cu care, din păcate, țara noastră se confruntă în prezent, înțelegem nevoia de a reduce cheltuielile, dar adresăm un mesaj autorităților: nu tăiați de la copii! Austeritatea trece, copiii rămân”, mai transmite organizația în comunicat.

