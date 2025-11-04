Infirmiera din Bihor, care, împreună cu un bărbat, a bătut o pacientă în curtea centrului de recuperare, a fost reținută de polițiști

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 13:47
Pacienta a fos bătută de cele două persoane, FOTO captură Digi24

O infirmieră din județul Bihor, în vârstă de 45 de ani, a fost reținută de polițiști sub acuzația de purtare abuzivă după ce ar fi agresat o tânără internată la centrul de recuperare unde lucra. Ancheta continuă, iar autoritățile analizează și implicarea unui bărbat internat în același centru.

Pe 3 noiembrie, în urma investigațiilor efectuate și administrării probatoriului, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, față de o femeie, de 45 de ani, din comuna Bratca, județul Bihor, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă în raport cu infracțiunea de lovirea sau alte violențe, arată G4Media.

„Din cercetările efectuate de polițiștii de investigații criminale a rezultat că, la data de 2 noiembrie, în jurul orei 15.00, în timp ce aceasta se afla în curtea unui centru de recuperare și reabilitare a persoanelor cu dizabilități, din localitatea Bratca, județul Bihor, unde își desfășura activitatea în calitate de infirmieră, ar fi agresat o tânără, de 20 de ani, persoană internată în cadrul centrului, prin lovire cu o nuia”, au precizat reprezentanții IPJ Bihor.

În același context, un bărbat, de 36 de ani, internat în centru, ar fi agresat-o pe tânără, prin lovire cu piciorul.

Pe 4 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale o vor prezenta pe femeia de 45 de ani la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd, în vederea dispunerii de măsuri legale.

În ceea ce îl privește pe bărbatul de 36 de ani, internat în centru, acesta urmează a fi supus unei expertize medico-legale psihiatrice, pentru stabilirea prezenței discernământului.

