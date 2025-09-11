”România funcționează ca și cum am avea TVA de 31%!”. Reacția unui economist la creșterea inflației la 10%

Reacția unui economist la anunțul unei inflații de 10% în august 2025 / FOTO: Unsplash, Ziare.com

Anunțul Institutului Național de Statistică (INS), cu privire la atingerea nivelului de 9.9% a inflației în luna august, a fost comentat joi, 11 septembrie, de specialistul fiscal Radu Georgescu. „Inflația în România a ajuns la 10%! Avem cea mai mare inflație din Europa! Warren Buffett spune că inflația este la fel de periculoasă ca o bombă atomică”, a avertizat el.

„Inflația este o taxă pe consum. Inflația este o taxă mult mai puternică decât TVA-ul. TVA-ul se aplică la ce cumpărăm. Inflația se aplică la ce cumpărăm și la toate economiile noastre”, a explicat specialistul fiscal Radu Georgescu pe Facebook.

El avertizează că acest nivel este echivalent practic cu un TVA de 31%, care nu se aplică doar consumului.

„Creșterea TVA-ului cu 2% de la 1 august este pistol cu apă comparat cu inflația de 10% pe care o avem acum. Dacă adunăm creșterea de TVA de 2% și inflația de 10%, practic în acest moment România funcționează ca și cum am avea TVA de 31%!”, a reacționat specialistul financiar Radu Georgescu.

Efectele creșterii inflației care îi vor lovi pe toți românii sunt creșterea ratelor la bancă și a facturilor la utilități, spune el.

„În timp ce în toată lumea inflația scade și băncile centrale reduc dobânzile de referință, în România inflația explodează și BNR este obligată să crească dobânda de referință. Această inflație vine după valul inflaționist din perioada 2022-2023. Deja oamenii au puterea de cumpărare scăzută după această perioadă inflaționistă. Urmează creșterea ratelor la bancă și creșterea utilităților”, a prezis Radu Georgescu.

