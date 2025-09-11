Mâncarea săracului - Singurul aliment care s-a ieftinit cu 10%, în luna august, în plin "boom" al inflației. Se regăsește pe mesele tuturor românilor

Rata anuală a inflației a urcat în august la 9,9%, față de 7,8% în luna iulie, potrivit datelor anunțate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Cu toate astea, au existat și alimente care s-au ieftinit, chiar și cu 10%.

Datele INS arată că, față de iulie 2025, în august prețurile de consum s-au majorat în medie cu 2,1%.

Alimentele s-au scumpit în august 2025 față de august 2024 cu 9%, serviciile cu 9,8%, iar mărfurile nealimentare cu 10,5%.

Dintre alimente, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la fructe (41%), cafea (17%), ulei (11%), pâine și margarină (9%). În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 10%.

La servicii, topul scumpirilor e condus de Igienă și Cosmetică (19%), bilete de tren (18%), confecții (15%), servicii de îngrijire medicală și reparații auto (13%). Pe de altă parte, transportul aerian s-a ieftinit cu 7%.

La capitolul mărfuri, prețurile la energie electrică s-au majorat cu 65% (în iulie s-a oprit schema de plafonare a tarifelor), cele la energie termică cu 13%, iar cărțile, ziarele și revistele cu 11%.

Rata inflației de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%.

