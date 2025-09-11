Mâncarea săracului - Singurul aliment care s-a ieftinit cu 10%, în luna august, în plin "boom" al inflației. Se regăsește pe mesele tuturor românilor

Autor: Dan Istratie
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 10:33
3333 citiri
Mâncarea săracului - Singurul aliment care s-a ieftinit cu 10%, în luna august, în plin "boom" al inflației. Se regăsește pe mesele tuturor românilor
Inflație în creștere, în România Foto: iStock

Rata anuală a inflației a urcat în august la 9,9%, față de 7,8% în luna iulie, potrivit datelor anunțate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Cu toate astea, au existat și alimente care s-au ieftinit, chiar și cu 10%.

Datele INS arată că, față de iulie 2025, în august prețurile de consum s-au majorat în medie cu 2,1%.

Alimentele s-au scumpit în august 2025 față de august 2024 cu 9%, serviciile cu 9,8%, iar mărfurile nealimentare cu 10,5%.

Dintre alimente, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la fructe (41%), cafea (17%), ulei (11%), pâine și margarină (9%). În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 10%.

La servicii, topul scumpirilor e condus de Igienă și Cosmetică (19%), bilete de tren (18%), confecții (15%), servicii de îngrijire medicală și reparații auto (13%). Pe de altă parte, transportul aerian s-a ieftinit cu 7%.

La capitolul mărfuri, prețurile la energie electrică s-au majorat cu 65% (în iulie s-a oprit schema de plafonare a tarifelor), cele la energie termică cu 13%, iar cărțile, ziarele și revistele cu 11%.

Rata inflației de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%.

”România funcționează ca și cum am avea TVA de 31%!”. Reacția unui economist la creșterea inflației la 10%
”România funcționează ca și cum am avea TVA de 31%!”. Reacția unui economist la creșterea inflației la 10%
Anunțul Institutului Național de Statistică (INS), cu privire la atingerea nivelului de 9.9% a inflației în luna august, a fost comentat joi, 11 septembrie, de specialistul fiscal Radu...
Pinum atrage o finanțare de peste 10 milioane de euro de la Banca Transilvania pentru noua fabrică din Moara Vlăsiei
Pinum atrage o finanțare de peste 10 milioane de euro de la Banca Transilvania pentru noua fabrică din Moara Vlăsiei
Pinum, unul dintre principalii producători de uși și ferestre din România, a încheiat un acord de finanțare în valoare de peste 10 milioane de euro cu Banca Transilvania, fonduri destinate...
#inflatie Romania, #preturi alimente Romania, #cartofi , #stiri preturi
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa si Trump: Nu fac niciun pas inapoi. Cum incearca Moscova sa forteze Kievul sa renunte la lupta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"M-au batut mar". "Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a decis sa spuna tot, dupa ce a ajuns "de nerecunoscut"

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. TradeVille introduce primele ETP-uri crypto notificate în România, în parteneriat cu CoinShares
  2. Pinum atrage o finanțare de peste 10 milioane de euro de la Banca Transilvania pentru noua fabrică din Moara Vlăsiei
  3. Piața auto accelerează puternic – TradeVille
  4. ”România funcționează ca și cum am avea TVA de 31%!”. Reacția unui economist la creșterea inflației la 10%
  5. Francezii cumpără companiile românești la bucată. O nouă afacere locală a fost achiziționată de un colos francez
  6. Banii din programul european de înarmare SAFE sunt împrumuturi și acoperă doar parțial nevoile din infrastructura României, susține Asociația Pro Infrastructură
  7. Mâncarea săracului - Singurul aliment care s-a ieftinit cu 10%, în luna august, în plin "boom" al inflației. Se regăsește pe mesele tuturor românilor
  8. Hidroelectrica anunță o investiție de aproape 100 de milioane de euro
  9. Cresc toate cheltuielile românilor. Inflația a explodat în august și influențează tot mai mult tarifele la energie electrică, transport, alimente și alte produse
  10. Producătorul țigărilor Carpați și Snagov are datorii la ANAF de aproape 650 de milioane de lei