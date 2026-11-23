Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, se așteaptă la o reintensificare a inflației spre finalul anului 2026, până la nivelul de 7,4%, însă în 2027 inflația ar putea coborî până la 3,7%. România are nevoie de dezinflație, a explicat viceguvernatorul BNR luni, 23 noiembrie.

„Pentru România, provocările momentului provin din suprapunerea a două necesități: revenirea fermă și durabilă pe culoarul dezinflației, pe de o parte și reluarea sustenabilă a creșterii economice, pe de altă parte, depășind cert riscurile recesioniste. Politica monetară este mai eficientă atunci când BNR generează încredere în ceea ce privește calitatea deciziei și capacitatea de a reduce inflația, asigurând stabilitatea prețurilor”, a declarat Cosmin Marinescu la evenimentul News.ro - ROINVEST - Ediția a VII-a.

Viceguvernatorul BNR a menționat că în cei 21 de ani de la adoptarea politicii de țintire a inflației, în 12 ani inflația a rămas deasupra țintei.

„Din acest motiv, este important să ne referim totuși și la aspecte care nu ne sunt neapărat favorabile. Poate că este instructiv să menționez un bilanț elementar, din perspectivă regională, al eficienței politicii monetare. În România, în cei 21 de ani de la adoptarea politicii de țintire a inflației, în 12 ani inflația a rămas deasupra țintei. Comparativ, inflația s-a plasat deasupra țintei în doar cinci ani în Cehia, în șase ani în Polonia și în zece ani în Ungaria”, a explicat Marinescu.

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Oficualul BNR a subliniat că politica monetară nu poate fi sistematic vinovatul de serviciu.

„Știm deja de mult timp că România are cea mai amplă, neplăcută și, din păcate, dureroasă tradiție inflaționistă din regiune și, de fapt, din întreaga Uniune Europeană. Însă politica monetară nu poate fi sistematic vinovatul de serviciu. Indisciplina politicilor fiscal-bugetare, reflectată în deficite publice ample și recurente, poartă o răspundere importantă în legătură cu perpetuarea inflației înalte, care împovărează societatea”, a transmis viceguvernatorul BNR.

Rata dobânzii de politică monetară ar putea scădea în vara lui 2027

Cosmin Marinescu a explicat că sunt premise ca inflația să coboare la finalul anului viitor la 3,7%.

„În acest an, am revizuit prognoza de inflație de mai multe ori, doar în sens ascendent, dată fiind creșterea prețurilor produselor energetice. Ne așteptăm la o reintensificare a inflației pe final de an, până la 7,4%. În 2027, în paralel cu acțiunea deficitului de cerere, sunt premise ca inflația să coboare spre sfârșitul anului la 3,7%, așa arată estimările noastre, adică în preajma țintei. Estimăm, deci, să reluăm ciclul de reducere a ratei dobânzii către mijlocul anului viitor, pe măsură ce inflația reintră convingător pe traiectoria descendentă estimată”, a mai afirmat Cosmin Marinescu.

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El a adăugat că politica monetară staționară a BNR din ultimii doi ani și jumătate a căutat să întâmpine șocurile succesive, cu prudență și predictibilitate.

„Politica monetară are spațiu de eficientizare. În acest sens, prospectiv, am conceput o analiză a strategiei de politică monetară. Este esențial să evităm capcana prociclicității. Aceasta înseamnă ca politica monetară să nu pună gaz pe foc, așa cum s-a întâmplat în 2024, prin relaxarea politicii monetare în plină efervescență bugetară și electorală, aș putea spune, totodată, este important ca politica monetară să nu pună sare pe rană atunci când economia suferă, așa cum se întâmplă în prezent, date fiind evoluțiile economice cu caracter recesionist. Astfel, Banca Centrală manifestă precauție în privința reacțiilor la șocurile actuale care afectează economia. Politica monetară staționară a BNR din ultimii doi ani și jumătate a căutat să întâmpine șocurile succesive cu prudență și predictibilitate. Uneori, a interveni mai puțin poate însemna mai bine pe termen lung”, a mai declarat Cosmin Marinescu.

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