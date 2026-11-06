Modelul economic inflaționist din ultimii ani va continua în România în absența reformelor, avertizează economistul Cristian Păun

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 15:15
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Modelul economic inflaționist din ultimii ani va continua în România în absența reformelor, avertizează economistul Cristian Păun
Cristian Păun și Luca Niculescu FOTO Colaj Facebook/Hepta

Profesorul de economie Cristian Păun avertizează că România nu va ieși din modelul inflaționist din ultimii ani, deoarece Guvernul Niculescu nu va implementa reformele necesare și se discută deja despre creșterea salariului minim. „Fără să miște un ac în materie de reforme, Guvernul PSD Luca ne va taxa mai mult și mai aspru”, avertizează economistul, vineri, 6 noiembrie.

„Pentru că reformele nu se vor întâmpla nici în acest mandat parlamentar, modelul economic inflaționist din ultimii ani va continua și în următorii ani. Deja salariul minim este împins din nou în față. Povestea nu este nici despre săraci români, nici despre prosperitate sau bunăstare. Este despre mai multe taxe la buget. Fără să crească nicio taxă, de fapt, taxele cresc. Sau cel puțin așa speră guvernul, ignorând complet efectele nocive ale salariului minim crescut otova și în răspăr cu productivitatea: efectele asupra ocupării, efectele asupra șomajului tinerilor, efectele asupra salarizării celor cu studii superioare etc”, a explicat profesorul universitar de economie Cristian Păun pe Facebook.

Pe fondul creșterii prețului energiei, deja cea mai scumpă din UE, creșterea salariului minim va duce la creșterea inflației, spune el.

„Este o măsură inflaționistă. Salariul minim mai mare, inclusiv taxele aferente, va fi reflectat în prețuri, mai ales în prețurile bunurilor intensive în muncă (servicii de tot felul). Deja prețul energiei „va crește”, ne anunță pe tot felul de canale guvernul. Pentru că, pentru că... Nu întâmplător, plătim cea mai scumpă energie din UE. Energie produsă de stat în cvasi-totalitatea ei. Care pune ce preț vrea statul. Știind că prețul este jumătate din taxe”, consideră Cristian Păun.

Scumpirea energiei aduce mai mulți bani statului, tot populația fiind cea taxată.

„Creșterea prețului energiei este, de asemenea, o poveste despre taxe mai mari. Prețul la gaze va crește și el. Este o altă certitudine. În condițiile în care dăm drumul la gazul de la Marea Neagră anul viitor. Sau ar trebui să dăm drumul, dacă nu ne lovesc rușii cu vreo dronă instalațiile de pe mare sau conductele de transport. Căci noi, oricum, nu avem cu ce să o apărăm. Mizăm pe parteneriatul cu SUA, după ce am trimis la plimbare SUA din investiția respectivă. Hilar, nu?”, se întreabă economistul.

Guvernul Luca Niculescu crește astfel povera fiscală a românilor fără să modifice vreo taxă.

„Toate acestea se vor duce în toate prețurile apoi. Taxate și ele cu accize, TVA și tot tacâmul. Taxe mai mari, adică. Și, uite așa, fără să miște un ac în materie de reforme, Guvernul PSD Luca ne va taxa mai mult și mai aspru. Ne va introduce iar sub nas nota de plată a incapacității clasei politice de a reforma ceva în țara asta. Și apoi vom fi iar chemați la vot, ca să nu se întâmple nimic bine. Alte generații ratate. Să fie rău ca să nu fie bine.

Plafonarea adaosului mai lipsește din tot haosul ăsta...”, a conchis economistul Cristian Păun.

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