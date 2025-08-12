Prețurile au explodat: România, inflație de 3 ori mai mare ca media UE. Doar energia electrică s-a scumpit cu aproape 63%, pe cifrele din iulie

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 12 August 2025, ora 10:13
244 citiri
Prețurile au explodat: România, inflație de 3 ori mai mare ca media UE. Doar energia electrică s-a scumpit cu aproape 63%, pe cifrele din iulie
Alimente în ambalaje de plastic la supermarket FOTO Pixabay

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2025 comparativ cu luna iunie 2024 s-a ridicat la 5,7%.

”Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) a fost 5,3%”, arată datele INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 101,35%.

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 6,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,4%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 0,39% faţă de iunie 2025. Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 39,74%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 0,87% faţă de iunie 2025. Zahărul s-a ieftinit cu 3,08%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,18%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 5,06%, faţă de iunie 2025. La această categorie, cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 62,97%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 61,57% faţă de iunie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 7,33%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 1,01% faţă de iunie 2025. Aici cel mai mult s-a scumpit transportul CFR, cu 16,92%, şi serviciile de igienă şi cosmetică, cu 14,06%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024.

Prin comparație cu restul Uniunii, inflaţia anuală în zona euro a rămas stabilă la 2,0% în iulie 2025, acelaşi nivel ca în iunie, conform estimării flash publicate de Eurostat. Pentru întreaga Uniune Europeană, Eurostat menţionează cel mai recent doar evoluţia din iunie, când inflaţia a fost de 2,3%, în creştere faţă de 2,2% în mai.

Cât a ajuns să coste un sandviș în Aeroportul Otopeni, după intrarea în vigoare a „Ordonanței Austerității”
Cât a ajuns să coste un sandviș în Aeroportul Otopeni, după intrarea în vigoare a „Ordonanței Austerității”
Prețurile la alimentele din magazinele și restaurantele din Aeroportul Otopeni au fost mereu subiect de glume, dezbateri și critici acide. În august, după intrarea în vigoare a „Ordonanței...
Trei dintre cei mai mari producători de energie, dintre care două sunt companii publice, dau în judecată statul pentru neplata compensărilor pentru plafonare
Trei dintre cei mai mari producători de energie, dintre care două sunt companii publice, dau în judecată statul pentru neplata compensărilor pentru plafonare
După ce Statul Român și-a asumat obligația plafonării prețurilor finale pentru consumatori la energia electrică, trei dintre producătorii mari de energie electrică din România, Petrom,...
#inflatie Romania, #preturi, #energie electrica , #inflatie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Unde a fost gasit trupul unui barbat, disparut acum 28 de ani in Himalaya. "Corpul era intact"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a terminat "telenovela": negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, incheiate

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Aglomerare de raportări la BVB – TradeVille
  2. Prețurile au explodat: România, inflație de 3 ori mai mare ca media UE. Doar energia electrică s-a scumpit cu aproape 63%, pe cifrele din iulie
  3. Câți ani din viață ne petrecem muncind. Islandezii bat toate recordurile, România, sub media europeană
  4. Românii mănâncă mai mult din import. De unde și ce alimente a adus România de 6 miliarde de euro, în prima jumătate a anului 2025
  5. Cârciuma lui Caragiale este scoasă la vânzare. Clădirea, monument istoric, costă 315.000 de euro
  6. Elon Musk amenință că dă Apple în judecată. Ce l-a supărat pe cel mai bogat om al lumii
  7. Vești îngrijorătoare de la BNR. Guvernatorul Mugur Isărescu face astăzi anunțul care îi va afecta direct pe toți românii
  8. Creștere importantă pentru ratele ipotecare plătite de români, de la 1 octombrie. Cum poți evita majorarea
  9. Clădirile și terenurile abandonate ajung gratis în posesia primăriilor. Măsura lasă loc de vânzări mascate
  10. Scandal de sute de miliarde pe banii de pensii din Pilonul II. Consultant fiscal: ”Este scandalos că nu s-a făcut asta în 2008”