Prețurile au explodat: România, inflație de 3 ori mai mare ca media UE. Doar energia electrică s-a scumpit cu aproape 63%, pe cifrele din iulie

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2025 comparativ cu luna iunie 2024 s-a ridicat la 5,7%.

”Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) a fost 5,3%”, arată datele INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 101,35%.

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 6,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,4%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 0,39% faţă de iunie 2025. Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 39,74%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 0,87% faţă de iunie 2025. Zahărul s-a ieftinit cu 3,08%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,18%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 5,06%, faţă de iunie 2025. La această categorie, cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 62,97%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 61,57% faţă de iunie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 7,33%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, şi cu 1,01% faţă de iunie 2025. Aici cel mai mult s-a scumpit transportul CFR, cu 16,92%, şi serviciile de igienă şi cosmetică, cu 14,06%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024.

Prin comparație cu restul Uniunii, inflaţia anuală în zona euro a rămas stabilă la 2,0% în iulie 2025, acelaşi nivel ca în iunie, conform estimării flash publicate de Eurostat. Pentru întreaga Uniune Europeană, Eurostat menţionează cel mai recent doar evoluţia din iunie, când inflaţia a fost de 2,3%, în creştere faţă de 2,2% în mai.

