România versus restul lumii: La ce nivel se situează rata anuală a inflației în zona euro, OCDE, G7 și G20

Politicile guvernamentale au adus un salt puternic al ratei anuale a inflației în luna iulie 2025, care a crescut la 7,8%, în comparație cu 5,7% în luna anterioară.

România era deja ”campioană a inflației” în Uniunea Europeană și noile evoluții nu vor face decât să mărească decalajul față de țările din blocul comunitar.

Viteza cu care cresc prețurile în România este semnificativ mai mare decât media țărilor din zona euro, OCDE, G7 și G20, dar nu se poate compara totuși cu situațiile excepționale din țări precum Argentina sau Turcia, unde rata anuală a inflației a fost în iunie 2025 de 39,4%, respectiv 35%.

OCDE și zona euro

Inflația anuală în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE, măsurată prin Indicele Prețurilor de Consum (IPC), a crescut la 4,2% în iunie 2025, de la 4% în mai.

A crescut în 21 dintre cele 38 de țări membre OCDE, cu creșteri considerate a fi notabile, de 0,5 puncte procentuale [p.p.], în Cehia, Estonia și Suedia, potrivit celor mai recente statistici publicate de organizație și analizate de Risco.ro.

În cadrul OCDE, Turcia a continuat să înregistreze cea mai ridicată rată a inflației, de 35%, în timp ce nicio altă țară din organizație nu a raportat o inflație peste 5%.

În zona euro, inflația anuală măsurată prin Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC) a rămas, în linii mari, stabilă, la 2% în iunie, față de 1,9% în mai.

Și în luna iulie 2025, conform estimării rapide a Eurostat, inflația anuală totală în zona euro a rămas stabilă, cu inflația de bază neschimbată și inflația la energie aproape stabilă.

Țările G7 și G20

În G7, inflația anuală a crescut la 2,6% în iunie, de la 2,4% în mai, pe fondul unei scăderi mai lente a prețurilor la energie. Grupul celor Șapte (G7) este alcătuit din state dezvoltate din punct de vedere economic, tehnologic și militar: Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și SUA.

Cele mai mari creșteri ale inflației totale (0,3 p.p.) au fost înregistrate în Franța și Statele Unite.

Inflația totală a crescut ușor și în Canada, cu 0,2 p.p. În schimb, a scăzut în Japonia, unde scăderea inflației la energie a depășit creșterea inflației alimentare.

În linii mari, inflația totală a rămas stabilă în celelalte țări din G7.

În G20, inflația anuală a rămas stabilă, la 3,9% în iunie. Inflația totală a crescut în China, deși a rămas aproape de zero.

Inflația totală a crescut, de asemenea, în Indonezia și Africa de Sud, în timp ce a scăzut în India și a rămas, în linii mari, stabilă în Brazilia și Arabia Saudită.

În Argentina, inflația a continuat să scadă, ajungând la 39,4%.

Țările membre G20 sunt: Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Franța, Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Mexic, Regatul Unit, Republica Coreea, Rusia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Turcia, Statele Unite ale Americii, reprezentând aproximativ 85% din produsul intern brut global, 75% din comerțul mondial și două treimi din populația planetei.

