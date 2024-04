Țara candidată la UE unde inflația anuală a ajuns la 69%. Economiștii așteaptă măsuri de la banca centrală

Prețurile continuă să crească de la o lună la alta în Turcia, arată un raport al institutului de statistică publicat miercuri, 3 aprilie. Prețurile au crescut în medie cu aproape 69% în martie, față de aceeași lună a anului 2023, un salt de 3,16% față de februarie 2024.

Față de decembrie 2023, prețurile sunt cu 15% mai mari, arată raportul institutului de statistică. Schimbările țin de indicele prețurilor de consum, unul dintre cei mai cunoscuți indicatori pentru măsurarea inflației, care se referă la variațiile de cost pentru bunurile și serviciile consumate într-o gospodărie.

Cea mai mare creștere înregistrată în martie față de februarie a fost observată la costurile educației, care sunt mai mari cu 13%. Într-un an, inflația în educație a ajuns la 103%. În aceleași 12 luni, costurile din industria HoReCa au explodat, fiind cu 95% mai mari, urmate de prețul serviciilor de sănătate, care au crescut cu 80% de la an la an.

În fața majorărilor semnificative ale costului de trai, banca centrală a Turciei a răspuns cu creșterea dobânzii cheie, care a ajuns la 50% în martie, scrie CNBC. Dobânda de politică monetară, așa cum mai este cunoscută, este cea la care se împrumută băncile comerciale și este un instrument prin care banca națională încearcă să controleze cantitatea de bani aflată în circulație.

Inflația înregistrată recent vine pe fondul dublării salariului minim de la an la an, care a ajuns la aproape 500 euro (17.000 lire turcești) în ianuarie, conform CNBC. Creșterea remunerației minime a fost cerută de guvernul de la Ankara. Un analist citat de publicația americană susține că această creștere a prețurilor va fi urmată de noi majorări ale dobânzii de referință.

În perioada ianuarie 2023 - ianuarie 2024, banca centrală a Turciei a crescut dobânda de referință cu 36,5%. Turcia este în negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană încă de la finalul secolului trecut, deși tratativele au intrat în impas din 2016, pe fondul unor acuzații din partea europenilor vizând nerespectarea drepturilor omului și slăbirea statului de drept.

