Prețurile cresc din nou în Uniunea Europeană! Inflația anuală a depășit oficial 10%

Inflația anuală la nivelul Uniunii Europene a fost în luna august 2022 de 10,1%, față de 9,8% în luna anterioară.

După ce luna iulie părea că va aduce o reducere a ritmului de creștere a prețurilor, august a spulberat speranțele legate de domolirea presiunilor inflaționiste.

Evoluția era însă de așteptat, în condițiile în care prețurile producției industriale s-au majorat din nou puternic în iulie, cauza fiind aceeași: costurile cu energia.

În țările baltice s-a depășit 25%!

Inflația anuală a ajuns la 10,1% în UE în august, în condițiile în care cu un an în urmă, în august 2021, avansul prețurilor era de 3,2%, notează Eurostat.

În zona euro, inflația anuală a fost în august 2022 de 9,1%, în creștere de la 8,9% în luna anterioară. În august 2021, inflația anuală era la nivelul de 3%, în uniunea monetară.

Cele mai mai creșteri de prețuri din UE au fost consemnate în august din nou în țările baltice: Estonia (25,2%), Letonia (21,4%) și Lituania (21,1%).

La polul opus, cea mai redusă rată a inflației anuale au raportat în august 2022 Franța (6,6%), Malta (7%) și Finlanda (7,9%).

În comparație cu luna iulie, inflația anuală a scăzut în 12 țări ale UE și a crescut în 15 dintre ele.

România coboară în clasament

Cu o inflație de 13,3% în august, calculată potrivit IAPC (Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum), România se află între țările UE în care avansul prețurilor a luat viteză față de iulie, când a consemnat 13%.

Ads

Cu toate acestea, țara noastră coboară în clasamentul țărilor UE cu cele mai mari scumpiri. Dacă în prima parte a anului România s-a aflat constant pe pozițiile 6-7 în acest nedorit clasament, în iulie a coborât pe 8 iar în august s-a plasat pe poziția a 10-a.

În afară de țările baltice, în august au raportat creșteri de prețuri mai mari decât în România țări precum Ungaria (18,6%), Cehia (17,1%), Bulgaria (15%), Polonia (14,8%), Olanda (13,7%) și Slovacia (13,4%).

Germania și Italia, principalii parteneri economici europeni ai României, au consemnat rate anuale ale inflației de 8,8%, respectiv 9,1%.

Problema energiei, nerezolvată

Energia a fost din nou principalul factor care a susținut avansul prețurilor din august în zona euro. Costurile cu energia și-au adus o contribuție de plus 3,95%, urmate de alimente, băuturi alcoolice și tutun: plus 2,25%, servicii: plus 1,62% și bunuri industriale non-energie: plus 1,33%.

Trebuie arătat că avansul prețurilor și-a pierdut din viteză în luna iulie, când inflația anuală în Uniunea Europeană a fost de 9,8%, în comparație cu 9,6%. România a consemnat chiar o stagnare, la nivelul de 13%.

Din cauza costurilor cu energia, prețurile industriale în UE au crescut însă din nou puternic în iulie (plus 96,2% în sectorul energetic).

Prin urmare, în iulie 2022, prețurile producției industriale au crescut în toate statele membre UE, cele mai mari majorări față de iulie 2021 fiind înregistrate în România: +67,4% (aproape duble față de media europeană de 37,8%), Bulgaria: +55,9% și Danemarca: +55,1%.

Ads