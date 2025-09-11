Cresc toate cheltuielile românilor. Inflația a explodat în august și influențează tot mai mult tarifele la energie electrică, transport, alimente și alte produse

Autor: Daniel Groza
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 09:55
187 citiri
Cresc toate cheltuielile românilor. Inflația a explodat în august și influențează tot mai mult tarifele la energie electrică, transport, alimente și alte produse
Creșterea inflației aduce cheltuieli mai mari pentru români FOTO Pixabay

Inflația a accelerat în luna august 2025, ajungând la 9,9% față de aceeași lună a anului trecut, după ce în iulie se situase la 7,8%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari scumpiri au fost consemnate la energie electrică, fructe proaspete și servicii de igienă și transport, ceea ce a pus presiune suplimentară pe bugetele populației.

”Indicele prețurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%. Rata inflației de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata anuală a inflației în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%”, arată datele INS.

Cum au crescut prețurile în ultimul an

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) față de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) a fost 5,7%.

Indicele armonizat al prețurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,09%. Rata anuală a inflației în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,5%.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) față de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,6%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 8,92%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, și cu 1,63% față de iulie 2025. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 41,73%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, și s-au ieftinit cu 5,13% față de iulie 2025. De asemenea, cartofii s-au ieftinit cu 9,36%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, și cu 5,67% față de iulie 2025.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, și cu 2,10% față de iulie 2025. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult la această categorie, cu 65,73%, în august 2025 față de august 2024, și cu 2,56% față de iulie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 9,85%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, și cu 2,87% față de iulie 2025. Aici cel mai mult s-au scumpit serviciile de igienă și cosmetică, cu 19,27%, în august 2025 față de august 2024, și cu 5,62% față de iulie 2025, precum și biletele CFR, cu 18,59%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, și cu 1,43% față de iulie 2025.

Producătorul țigărilor Carpați și Snagov are datorii la ANAF de aproape 650 de milioane de lei
Producătorul țigărilor Carpați și Snagov are datorii la ANAF de aproape 650 de milioane de lei
Producătorul țigărilor Carpați și Snagov, mărcile românești revenite pe piața locală, dar fabricate în Germania, are datorii substanțiale la ANAF, de aproape 650 milioane de lei. Firma...
Creștere mare a cererii de uraniu în lume pe fondul interesului pentru energie nucleară. Țările care domină piața globală
Creștere mare a cererii de uraniu în lume pe fondul interesului pentru energie nucleară. Țările care domină piața globală
Energia nucleară traversează o perioadă de redresare a cererii, iar uraniul, descris drept ”atomul ceresc”, revine în centrul atenţiei ca resursă esenţială pentru alimentarea...
#inflatie, #cheltuieli, #majorari preturi, #tarife, #transport, #energie electrica, #alimente , #inflatie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost impuscat mortal in Utah
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen imparteau spaga ca pe pizza: Mancam toti! Cate-o felie"

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cresc toate cheltuielile românilor. Inflația a explodat în august și influențează tot mai mult tarifele la energie electrică, transport, alimente și alte produse
  2. Producătorul țigărilor Carpați și Snagov are datorii la ANAF de aproape 650 de milioane de lei
  3. Creștere mare a cererii de uraniu în lume pe fondul interesului pentru energie nucleară. Țările care domină piața globală
  4. Țara care vrea să interzică accesul minorilor la rețele sociale. Decizia vine din cauza conținutului care i-ar putea împinge pe copii la sinucidere
  5. Programul Rabla va fi aprobat în ședința de guvern de joi, 11 septembrie. Ce se întâmplă cu voucherele pentru mașini electrice
  6. Windows 11 a fost acuzat recent că ar strica anumite SSD-uri. Investigațiile arată acum un adevăr surprinzător
  7. Samsung pregătește o surpriză mai puțin plăcută pentru fanii seriei Galaxy. Ce se întâmplă cu viitorul Galaxy S26 Ultra
  8. Huawei, lider global în dispozitive purtabile, potrivit IDC. Ce dispozitive a lansat producătorul în acest an și cum a ajuns pe prima poziție
  9. Nokia revine în forță: HMD pregătește primul smartphone european ultra-securizat pentru guverne și armată
  10. Xiaomi pregătește marea surpriză: HyperOS 3 vine global pe 24 septembrie, odată cu seria Xiaomi 15T