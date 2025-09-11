Cresc toate cheltuielile românilor. Inflația a explodat în august și influențează tot mai mult tarifele la energie electrică, transport, alimente și alte produse

Inflația a accelerat în luna august 2025, ajungând la 9,9% față de aceeași lună a anului trecut, după ce în iulie se situase la 7,8%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari scumpiri au fost consemnate la energie electrică, fructe proaspete și servicii de igienă și transport, ceea ce a pus presiune suplimentară pe bugetele populației.

”Indicele prețurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%. Rata inflației de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata anuală a inflației în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%”, arată datele INS.

Cum au crescut prețurile în ultimul an

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) față de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) a fost 5,7%.

Indicele armonizat al prețurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,09%. Rata anuală a inflației în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,5%.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) față de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,6%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 8,92%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, și cu 1,63% față de iulie 2025. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 41,73%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, și s-au ieftinit cu 5,13% față de iulie 2025. De asemenea, cartofii s-au ieftinit cu 9,36%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, și cu 5,67% față de iulie 2025.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, și cu 2,10% față de iulie 2025. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult la această categorie, cu 65,73%, în august 2025 față de august 2024, și cu 2,56% față de iulie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 9,85%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, și cu 2,87% față de iulie 2025. Aici cel mai mult s-au scumpit serviciile de igienă și cosmetică, cu 19,27%, în august 2025 față de august 2024, și cu 5,62% față de iulie 2025, precum și biletele CFR, cu 18,59%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, și cu 1,43% față de iulie 2025.

