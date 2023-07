Cum a reușit o mare țară din UE să reducă inflația în timp record. Lecțiile de politică monetară pe care România le poate lua

Spania a avut un succes remarcabil în reducerea inflației, dar pentru alegători va dura ceva timp pentru ca politicile economice adoptate să repare prejudiciul adus veniturilor reale de creșterea prețurilor în 2021 și 2022, arată Wall Street Journal (WSJ).

În primele trei luni ale acestui an, muncitorii spanioli câștigau în continuare mai puțin în termeni reali decât la începutul anului 2022, iar analiștii politici se tem de efectul pe care l-ar putea avea politicile economice agresive de redresare a inflației asupra deciziilor de vot ale cetățenilor în alegerile anticipate care urmează la finalul acestei săptămâni. România, care avea în luna mai o rată a inflației de 10.64%, privește în perspectivă la o posibilă scădere la 7%, potrivit Băncii Naționale a României. Ceea ce leagă ambele țări când vine vorba de factorii deosebit de importanți care influențează aceste valori este gestionarea prețurilor la energie.

Spania organizează alegeri anticipate duminica viitoare, convocate de prim-ministrul Pedro Sanchez după patru ani de guvernare de stânga. Alegerile ar fi trebuit să aibă loc în decembrie, dar Sanchez a convocat alegeri anticipate după ce stânga s-a descurcat prost la alegerile locale din mai.

Votul de acest weekend va decide forma următorului guvern. Va fi, de asemenea, un caz de test pentru a vedea dacă alegătorii percep că cea mai rea parte a inflației recente dispare sau dacă furia legată de costul vieții persistă.

Inflația în Spania, sub ținta ideală a Uniunii Europene

Rata anuală a inflației din Spania a scăzut semnificativ în acest an, coborând în luna iunie sub ținta Băncii Centrale Europene de 2%. Aflată acum la o marjă de 1,6%, valoarea era mult sub ritmul de creștere a prețurilor de 5,5% înregistrat în zona euro în ansamblu și 3% înregistrat în SUA.

Rata de inflație a Spaniei atinsese anterior nivelul maxim de 10,7% în iulie 2022, în timp ce inflația în zona euro a atins nivelul maxim recent de 10,6% în octombrie.

În timpul pandemiei COVID-19, multe țări au utilizat stimulente fiscale și monetare masive pentru a preveni o recesiune economică prelungită. Această politică și consecințele războiului Rusiei din Ucraina au dus la creșterea prețurilor la energie și alimente.

Economia Spaniei a avut câțiva ani dificili. Aceasta a crescut mai rapid decât cea a altor țări europene mari în ultimul timp, dar rămâne mai mică decât era la sfârșitul anului 2019.

O redresare puternică de la criza imobiliară și bancară pe care a suferit-o acum un deceniu a fost împiedicată de pandemia COVID-19. Turismul internațional, care reprezintă o parte semnificativă din activitate, s-a întors la nivelurile din 2019 în ultimele luni. Și cu creșterea ratelor dobânzilor care încep să afecteze bugetele de vacanță ale familiilor din întreaga Europă, economiștii spun că creșterea probabil se va încetini în următorii ani.

Metoda de calcul a prețurilor la energie a constituit un factor decisiv în coborârea inflației spaniole

Orice declarație de victorie în lupta împotriva inflației poate fi prematură, deoarece, așa cum evaluează situația analiștii WSJ, viteza declinului se datorează în parte ciudățeniilor statistice

În timp ce prețurile la energia pentru gospodării au crescut în Europa în timp ce Rusia pregătea și apoi a efectuat invazia Ucrainei în februarie 2022, creșterea tarifelor la energie în Spania a fost imediată și mai ridicată decât în multe alte țări. Până în martie 2022, ele au fost cu 60,3% mai mari decât cu un an în urmă. Aceasta se datorează faptului că o parte mare din gospodării - aproximativ 40% - plătește tarifele de electricitate direct legate de mișcările zilnice ale prețurilor volatile la energie electrică. Acesta este și tariful pe care agenția națională de statistică îl utilizează pentru a calcula inflația.

În iunie 2022, guvernul a limitat prețurile gazului natural. Prețurile cu amănuntul ale gazului natural au scăzut cu 90% față de vârful lor din sfârșitul verii anului 2022. Ca rezultat, prețurile energiei pentru gospodării sunt acum mult mai mici decât în iunie 2022. Economiștii spun că efecte similare sunt susceptibile să reducă ratele inflației în restul Europei în lunile următoare.

Pe lângă fluctuațiile prețurilor la energie, rata de inflație a Spaniei arată destul de mult ca în restul Europei. Rata de bază – care exclude energia și alimentele – a fost de 5,9% în iunie, în comparație cu 5,4% în zona euro în ansamblu, fiind condusă de turism și Horeca, la nivel de servicii Și dacă prețurile la energie se stabilizează și încetează să reducă rata de inflație pentru toate produsele, creșterea continuă a prețurilor la servicii poate să împingă din nou în sus rata de bază a inflației, arată analiștii WSJ.

Sindicatele și angajatorii Spaniei au convenit în mai 2023 să conceapă un program de creșteri salariale pentru anii următori care să reducă posibilitatea inflației "tit-for-tat", cum este numită de către bancheri. Acest tip de fenomen economic se referă la situația în care companiile măresc prețurile pentru a menține sau a crește profiturile, muncitorii răspund solicitând salarii mai mari, iar companiile măresc din nou prețurile lor.

Unde se situează România și cum e preconizată evoluția inflației în 2023

Rata anuală a inflaţiei va continua probabil să scadă în următoarele luni în linie cu cea mai recentă prognoză pe termen mediu, a arătat Banca Naţională a României (BNR) luni, 17 iulie: „În ceea ce priveşte evoluţiile viitoare, membrii Consiliului au arătat că rata anuală a inflaţiei va continua probabil să scadă în următoarele luni în linie cu cea mai recentă prognoză pe termen mediu, publicată în Raportul asupra inflaţiei din mai, care anticipa coborârea acesteia la nivelul de o cifră în trimestrul III, iar apoi la 7,1% în decembrie 2023 şi la 3,9% la finele orizontului proiecţiei”, transmite BNR.

În discuţiile privind comportamentul recent al inflaţiei, membrii Consiliului au arătat că accelerarea scăderii ratei anuale a inflaţiei din primele două luni ale trimestrului II 2023 până la 10,64% în mai, de la 14,53% în martie, a fost în linie cu previziunile. pe fondul scăderii preţurilor energiei şi combustibililor.

Oficialii BNR au comunicat că incertitudini şi riscuri la adresa actualei perspective a inflaţiei decurg totuşi din reducerea suplimentară a livrărilor de ţiţei anunţată recent de către ţările OPEC, dar şi din măsura de plafonare temporară a adaosului comercial la produse alimentare de bază, au semnalat membrii Consiliului, conform Digi24.

În acelaşi timp, incertitudini şi riscuri crescute sunt asociate conduitei politicii fiscale şi celei de venituri, au convenit membrii Consiliului. Referiri s-au făcut și la execuția bugetară din primele două trimestre ale anului 2023, precum şi la majorările salariale recente sau potenţiale acordate în sectorul public, în actuala conjunctură economică şi socială dificilă pe plan intern şi global.

Procedura de deficit excesiv şi angajamentele asumate în cadrul acesteia, de natură să reclame adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare consistente în vederea continuării consolidării bugetare conform calendarului stabilit va juca totodată un factor important în evoluția inflației la noi în țară, a mai transmis BNR.

Consiliul de administraţie al BNR a decis pe data de 5 iulie menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7%, blocarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 8% şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de depozit la 6%.

