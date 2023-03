Ministrul Finanțelor anunță când vor scădea prețurile. „În privinţa inflaţiei, la final de an vom avea o cifră, cam 8 la sută”

Ministrul Finanţelor Adrian Câciu a anunţat, sâmbătă, că la finalului acestui an inflaţia în România va fi cu o singură cifră FOTO Pixabay

Adrian Câciu a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3, cât va ajunge inflaţia.

„În privinţa inflaţiei, îmi păstrez prudenţa de a spune că la final de an vom avea o cifră. Unii spun că de la jumătatea anului, eu vreau să fiu mai prudent în această situaţie. Aş putea spune chiar sub 9%, cam 8%. De ce vă spun că sunt mai prudent? Pentru că formarea brută de capital fix pe care ne vom construi consumul în acest an şi cererea agregată care este formată şi din consum guvernamental, şi din consum privat, investiţii private se face după seama importurilor şi atunci aş fi prudent”, a declarat Adrian Câciu.

El a precizat că finanţelor publice stau mai bine ca în perioada similară a anului trecut, menţionând că România are mai mulţi bani decât se crede.

„Finanţele publice stau mai bine decât stăteau în februarie sau martie anul trecut, pentru că între timp am realizat ceea ce înseamnă stabilitatea financiară. Veneam după doi ani de pandemie, veneam după ani în care nu s-a acţionat foarte puternic pe zona de reducere a deficitelor. Reducerea deficitelor a început în 2021, dar încă se resimţea un deficit foarte mare, costuri foarte mari şi presiuni foarte mari, pieţele financiare se uitau destul de îngrijorate la România. În acest moment suntem mult mai stabili, încrederea investitorilor există, asta se vede şi în rezultatele din 2022 în care nu numai partea de finanţare a fost una care a fost suficientă, dar şi partea de investiţii străine directe, care e un indicator care îţi arată ce şi cum se uită străini la economia românească. România are mult mai mulţi bani decât se crede, a nu se înţelege că este un sac fără fund şi că putem face ce vrem cu ei. Avem banii europeni care sunt la dispoziţia, sunt banii din PNRR, sunt banii pe care îi avem încă de cheltuit, aproape 10 miliarde de euro care sunt din exerciţiul 2014 – 2020, este bufferul pe care l-am crescut la Ministerul de Finanţe”, a explicat ministrul Finanţelor.

