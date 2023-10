Inflația, din nou, sub 9% - TradeVille

Inflația, Din Nou, Sub 9%

Rata anuala a inflației a scăzut la 8.8% in luna septembrie a acestui an, de la 9.4% in luna august. Rata medie lunara a inflației a fost de 0.6%, in primele noua luni ale anului curent. Potrivit datelor INS, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la tarifele pentru transportul aerian (+24.3%), energia termica (+23.8%) si alimente (+10.3%). Scăderi au fost remarcate la nivelul energiei electrice (-8%), combustibililor (-0.51%) si câtorva alimente, precum uleiul (-23.6%) si faina (-16.7%). (Sursa: INS)

Câștigul Salarial In August 2023

Potrivit datelor INS, in luna august 2023, câștigul salarial mediu net (4,531 RON) a înregistrat o scădere ușoara, de 0.7%, fata de luna iulie. De asemenea, câștigul mediu net înregistrat in luna august a crescut cu 15.2% comparativ cu aceeași luna a anului anterior. Cele mai mari creșteri ale valorii venitului s-au remarcat in sectorul serviciilor cu tehnologia informației (10,419 RON), iar cele mai semnificative scăderi, la nivelul sectorului materialelor textile si auxiliare si transport rutier, cu pana la 18%. (Sursa: INS)

Inflația In SUA, Creștere Peste Estimările Analiștilor

Indicele preturilor de consum in SUA a crescut cu 0.4% in luna septembrie, si cu 3.7% fata de aceeași perioada a anului trecut, peste estimările consensului Dow Jones, care anticipase o creștere de 0.3%, respectiv de 3.6%. Excluzând preturile volatile la alimente si energie, IPC de baza a crescut, in septembrie 2023, cu 0.3%, in timp ce, pe baza anuala, majorarea a fost de 4.1%, in linie cu așteptările analiștilor. Costurile cu locuințele au fost principalul factor de creștere al inflației. Indicele preturilor pentru locuințe, care reprezintă aproximativ o treime din ponderea IPC, s-a majorat cu 0.6% in cursul lunii septembrie si cu 7.2% fata de anul trecut. Preturile serviciilor, considerate un element cheie pentru direcția pe termen lung a inflației, au înregistrat, de asemenea, o creștere de 0.6%, excluzând serviciile energetice, crescând cu 5.7% pe baza anuala. (Sursa: CNBC)

Ads

BCE Continua Lupta Cu Inflația

Factorii de decizie pentru politica monetara au decis, in cadrul ședințelor de politica monetara din lunile anterioare, majorarea dobânzii de referința, măsura necesara pentru continuarea luptei împotriva inflației. BCE a evitat menținerea neschimbata a dobânzii de referința, ca urmare atât a depășirii pragului de 5% al inflației globale, cat si al inflației de baza. De asemenea, randamentul obligațiunilor pe termen lung au crescut considerabil, investitorii fiind pregătiți de o perioada cu deficite bugetare mari si achiziții reduse din partea Băncilor Centrale. (Sursa: Reuters)

Prebet Aiud Preț curent 2.14 RON (0.00% ) MCap 97.4M P/E 9.92

In cadrul AGA, din data de 11 Octombrie 2023, producătorul de prefabricate, Prebet Aiud, a informat piața cu privire la aprobarea, de către acționari, a majorării participației la compania Roca Investments, in limita sumei de 5 mil. EUR, prin achiziția de acțiuni. De asemenea, Prebet a primit aprobare si pentru realizarea unor investiții de pana la 20 mil. RON in acțiuni si obligațiuni listate la bursa. (Surse: BVB;ZF)

Ads

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.993 RON (0.20% ) MCap 865M P/E 25.517

AROBS informează piața ca, in urma AGOA, care a avut loc in data de 29.09.2023, a decis numirea domnului Voicu Oprean in funcția de director general al companiei, cu un mandat de 4 ani începând de la data de 11.10.2023, si a domnilor Deaconu Aurelian Calin si Bojan Ovidiu in calitate de directori executivi. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Preț curent 20.20 RON ( -0.98% ) MCap 783M P/E 12.37

Sphera Franchise Group, deținătoarea brandurilor KFC, Pizza Hut si Taco Bell din Romania, a informat piața despre deschiderea unui nou restaurant KFC, in orașul Slobozia, începând cu data de 12 octombrie 2023. Locația este de tip drive thru, fiind primul restaurant KFC deschis in acest oraș. Astfel, numărul restaurantelor operate de companie a ajuns la 176. (Sursa: BVB)

Ericsson Adr Preț curent 4.99 USD (6.17% ) MCap 16.1B

Ads

Ericsson a anunțat, in cursul săptămânii, o reducere cu 2.9 mld. USD a valorii activelor companiei Vonage, achiziționata anul trecut si a declarat ca profitul de baza a scăzut, in T3 2023, ca urmare a scăderii cererii in America de Nord. Producătorul suedez de echipamente de telecomunicații a cumpărat Vonage in cadrul unei tranzacții de 6.2 mld. USD. Știrea vine in contextul in care profitul companiei a cunoscut o scădere si in al doilea trimestru al anului, afectat de încetinirea cheltuielilor de consum. (Sursa: Reuters)

Domino's Pizza Inc Preț curent 353.70 USD ( -0.99% ) MCap 12.4B P/E 26.24

Prețul acțiunilor Domino’s a scăzut cu peste 3.5%, in ședința pre-market de ieri, după publicarea ultimelor rezultate trimestriale. Compania a înregistrat venituri de 1 mld. USD, in scădere cu 6.6% fata de anul trecut, si cu 50 mil. USD mai puțin fata de consensul analiștilor de pe Wall Street. De notat este faptul ca vânzările din SUA au înregistrat o contracție de 0.6%, in timp ce, pe plan internațional, compania s-a bucurat de o creștere cu 3.3% a veniturilor, excluzând fluctuațiile valutare. De la începutul anului si pana in prezent, cotația Domino’s a crescut cu doar 4%, in linie cu indicele Dow Jones. (Sursa: SeekingAlpha)

Ads

Delta Air Lines Inc Preț curent 35.66 USD ( -0.89% ) MCap 22.4B P/E 7.51

Delta Air Lines a raportat o creștere de aproape 60% a profitului in al treilea trimestru, datorita cererii mărite de calatorii, in special pentru cursele internaționale. Cu toate acestea, compania si-a ajustat perspectivele de profit pentru întregul an spre limita inferioara a estimărilor anterioare, din cauza creșterii preturilor la combustibil. In pofida presiunilor pe termen scurt legate de costul combustibilului, Delta anticipează o cerere ridicata de calatorii in trimestrul al patrulea si se așteaptă ca veniturile sa crească cu 9% pana la 12% fata de aceeași perioada din 2022, cu un profit pe acțiune in conformitate cu estimările. Delta a remarcat, de asemenea, o cerere puternica pentru locurile Premium si o redresare a segmentului călătoriilor de afaceri. (Sursa: CNBC)

Walgreens Boots Alliance, Preț curent 23.68 USD (4.78% ) MCap 20.8B P/E -6.30

Walgreens Boots Alliance, deținătoare a lanțului de farmacii Walgreens in SUA si Boots in Marea Britanie, a înregistrat, in T4 fiscal 2023, venituri din vânzări in valoare de 35.4 mld. USD, in creștere cu 580 mil. USD si cu 9.2% peste nivelul din perioada similara a anului trecut. In ceea ce privește profitul net per acțiune ajustat, aceasta s-a situat la 0.67 USD, in scădere cu 18% fata de aceeași perioada a anului trecut si cu 0.02 USD sub așteptările analiștilor. Astfel, in baza rezultatelor obținute, estimarea conducerii companiei privind profitul net per acțiune din anul fiscal următor s-a situat sub așteptările analiștilor (3.20 – 3.50 USD vs. 3.70 USD) din cauza scăderii vânzărilor de medicamente, teste si vaccinuri împotriva COVID-19. (Sursa: SeekingAlpha)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

Ads