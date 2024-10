Inflația in SUA, ușor peste așteptări – TradeVille

PIB-ul României, în creștere în al doilea trimestru

În trimestrul al doilea al acestui an, PIB al României a înregistrat o creștere cu 0.3% față de trimestrul anterior, ajungând la 442,094 mil. RON, și o majorare cu 0.9% comparativ cu aceeași perioadă din 2023. În prima jumătate a anului, PIB a totalizat 870.376 mld. RON, înregistrând o creștere anuală de 1.4%. Astfel, comparativ cu varianta provizorie, creșterea PIB a înregistrat un plus de 0.1 puncte procentuale, iar valoarea adăugată brută a crescut cu 0.2 puncte procentuale. (Sursa: INS)

Deficitul balanței comerciale în primele opt luni

Deficitul balanței comerciale al României a crescut cu 14.6% în primele opt luni ale anului 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, ajungând la 20.9 mld. EUR. Exporturile au scăzut cu 1.6%, iar importurile au crescut cu 2%. Cele mai mari ponderi în comerț le dețin mașinile și echipamentele de transport și alte produse manufacturate. În luna august, exporturile au scăzut cu 7.5% față de aceeași lună din 2023, iar importurile cu 3%, rezultând un deficit lunar de 2.88 mld. EUR. (Sursa: INS)

Cresc rulajele pe piața AeRo

Rulajul mediu zilnic pe piața AeRo ajunge la un total de 2.9 mil. RON, cu 40% mai mult decât media din 2023 de 2.08 mil. RON. Evoluția anuala a pieței AeRo este evidență în contextul unei diferențe semnificative ale sumelor totale, în ciuda scăderii de la totalul de 3.58 mil. RON în luna aprilie a acestui an (+70% vs. Aprilie 2023). (Sursa: ZF)

Inflația în SUA, ușor peste așteptări

Rata anuală a inflației în SUA a atins 2.4% în septembrie, depășind cu 0.1% așteptările analiștilor. Excluzând alimentele și energia, inflația de bază a crescut cu 0.3% în septembrie comparativ cu luna august și cu 3.3% pe o bază anuală. Ambele valori au fost cu 0.1% peste nivelul estimat de analiști. (Sursa: CNBC)

Bittnet Systems București Preț curent 0.1965 RON (1.03% ) MCap 124M P/E 61.4282

Bittnet Systems a semnat acorduri cu Agista Investments și Impetum Investments pentru a vinde 58.87% din Fort SA pentru 23.49 mil. RON și a achiziționa 11.78% din Dendrio Solutions SRL pentru 16.83 mil. RON. Tranzacția se va derula în trei etape și contribuie la strategia de consolidare a Bittnet în zona de Digital Infrastructure, pregătind totodată listarea Dendrio pe bursa din Suedia. Vânzarea majorității în Fort SA este parte a planului de “deblocare a valorii” pentru grup, vizând un profit de 11.7 mil. RON. (Sursa: BVB)

Antibiotice Preț curent 3.11 RON ( -0.96% ) MCap 2.08B P/E 22.38

Antibiotice Iași, condusa de Ioan Nani, va utiliza o finanțare europeană de 100 mil. EUR pentru a construi cel mai mare institut de cercetare din Romania și Europa de Est, axat pe medicamente esențiale fără alternative terapeutice. Proiectul va atrage peste 200 de tineri și va integra produse noi în portofoliu. Compania vizează dublarea cifrei de afaceri la 1 mld. RON până în 2030 și dezvoltă proiecte investiționale majore, susținute de fonduri europene în valoare de 800 mil. RON, pentru a produce soluții și produse sterile, consolidându-și prezența internaționala și dinamică pozitivă pe BVB. (Sursa: ZF)

One United Properties Preț curent 0.5400 RON (0.00% ) MCap 2.06B P/E 5.2835

One United Properties explorează vânzarea clădirilor de birouri One Tower și One Victoriei Plaza, care ar putea aduce peste 100 mil. EUR. Într-un context de scădere a dobânzilor în UE, investitorii și-au reînnoit interesul pentru active office, iar One Tower, cu 24,000 mp, și One Victoriei Plaza, cu 12,000 mp închiriați integral către First Bank, sunt evaluate la 112 mil. EUR. Vânzarea ar fi una dintre cele mai mari tranzacții de birouri din ultimii ani, din România. (Sursa: ZF)

GSK PLC Preț curent 15.050 GBP (3.22% ) MCap 75.7B

Acțiunile GSK au crescut cu 6% după ce compania a fost de acord cu o înțelegere în valoare de 2.2 mld. USD pentru oprirea 80,000 de procese din SUA în care se susține că medicamentul său pentru arsuri la stomac, Zantac, a provocat cancer. Suma alocată este semnificativ sub unele previziuni, inclusiv estimarea JP Morgan de 3.5 mld. USD. Această înțelegere, care acoperă 93% din cazurile pe rol, a fost considerată de analiști ca o ușurare pentru acțiunile GSK, reducând incertitudinea legata de Zantac. GSK nu a recunoscut nicio vină, considerând că aceste înțelegeri reprezintă un pas prudent pentru evitarea unor litigii prelungite, și va plăti, de asemenea, 70 mil. USD pentru a soluționa un proces intentat de un laborator din Connecticut. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Preț curent 238.69 USD ( -0.98% ) MCap 759B

Vânzările de EV-uri Tesla fabricate în China au crescut YoY, în septembrie, cu 19.2%. Pe piața chineză, luată separat, cu peste 72,000 de unități vândute, – reprezentând o creștere de 66% YoY - Tesla marchează cea mai bună lună din acest an. Livrările lunare de Model 3 si Model Y, care sunt de asemenea exportate, au crescut cu 1.9%. Concurentul chinez BYD a înregistrat și el o luna record, cu o creștere de 45.56% de la an la an, vânzând 417,603 vehicule. Tesla a introdus stimulente, inclusiv finanțare cu dobânda zero, pentru a concura pe piața aglomerată a vehiculelor electrice din China și intenționează să producă acolo o variantă Model Y cu șase locuri până la sfârșitul anului 2025. De asemenea, compania intenționează să lanseze software-ul Full Self-Driving în China și Europa anul viitor, în așteptarea aprobării autorităților de reglementare. (Sursa: Reuters)

Delta Air Lines Inc Preț curent 50.29 USD ( -1.06% ) MCap 32.1B

Delta Air Lines estimează o creștere a câștigurilor în trimestrul al patrulea datorită cererii puternice pentru călătoriile de sărbători. În al treilea trimestru, a raportat un profit pe acțiune ajustat de 1.50 USD și venituri de 14.59 mld. USD, sub așteptări. Compania anticipează un impact ușor asupra veniturilor din cauza alegerilor prezidențiale din SUA și intenționează să obțină despăgubiri de la CrowdStrike și Microsoft pentru o întrerupere a serviciilor din iulie. (Sursa: CNBC)

Domino's Pizza Inc Preț curent 408.75 USD ( -1.08% ) MCap 14.4B

Domino’s Pizza a raportat o creștere a veniturilor de 5.1% în al treilea trimestru, ajungând la 1.08 mld. USD, sub așteptările pieței. Profitul pe acțiune a fost de 4.19 USD, depășind estimările analiștilor. Vânzările în aceleași locații din SUA au crescut cu 3%, iar compania și-a redus prognoza de creștere a vânzărilor pentru 2024 la 6%, sub ținta pe termen lung de 7%, și a anunțat o colaborare cu Uber Eats pentru a atrage mai mulți clienți. (Sursa: CNBC)

Tilray Brands, Preț curent 1.585 USD ( -2.76% ) MCap 997M

Tilray Brands a raportat o pierdere de 0.04 USD/acțiune, depășind estimările de pierdere de 0.05 USD/acțiune. Veniturile pentru primul trimestru fiscal au fost de 200.04 mil. USD, sub estimarea de 219.3 milioane USD, în creștere însă comparativ cu anul trecut. (Sursa: Yahoo Finance)

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției.

