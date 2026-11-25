Drapel al Uniunii Europene, de la Comisia Europeană / FOTO Hepta

Prețurile carburanților au explodat în România, în ultimul an. Scumpirile au fost de 34% în țara noastră, peste media Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat, publicate luni, 23 noiembrie.

Creșterea medie anuală a prețurilor carburanților este de 29,5% în Uniunea Europeană. În România, scumpirile au continuat și în octombrie, în special în cazul motorinei, care a suferit una dintre cele mai mari majorări lunare din Uniune. În octombrie 2026, prețurile carburanților și lubrifianților pentru transportul personal în România au crescut cu 2,2% față de luna septembrie, în timp ce Uniunea Europeană a raportat o scădere medie de 1,7% în aceeași perioadă.

În septembrie, prețul carburanților în România, luând în calcul intervalul anual, crescuse cu 29,4%, sub media europeană, de 31,4%. În octombrie, situația s-a inversat, iar România a ajuns la o creștere anuală de 34%, iar media scumpirilor la nivelul UE a ajuns la 29,5%. Cele mai mici creșteri anuale de prețuri la carburanți au fost înregistrate în Ungaria (11,3%), în Irlanda (21,5%) și în Polonia (21,9%).

În octombrie, față de septembrie, motorina s-a scumpit în România cu 3%. A fost consemnată a treia cea mai mare majorare lunară din Uniunea Europeană, după Irlanda (6,1%) și Suedia (3,1%). La nivelul UE, prețurile medii ale motorinei au scăzut cu 0,2% în octombrie, iar benzina s-a ieftinit cu 3%.

În octombrie, față de luna precedentă, cele mai mari ieftiniri ale carburanților au fost înregistrate în Polonia - scădere de 9% și în Germania - scădere de 5,1%.

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In October 2026 EU diesel prices increased by 0.2% and petrol by 3.0% compared with September.⛽ ⁠ Largest diesel increase: ⁠ 🇮🇪Ireland (+6.1%) Decrease: 🇵🇱Poland (-9.0%) ⁠ Largest petrol increase: ⁠ 🇸🇮Slovenia (+5.3%) Decrease: 🇵🇱Poland (-12.0%) ⁠ 👉https://t.co/ZENcMZOth8 https://t.co/vPPfHF4xnj — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) November 23, 2026

Cele mai mari creșteri anuale la prețurile carburanților au fost înregistrate de Estonia (44,1%), urmată de Bulgaria (42,8%) și Lituania (42,3%). Cele mai mici creșteri anuale au fost raportate în Ungaria (11,3%), Irlanda (21,5%) și Polonia (21,9%).

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