Ce riscă influencerul care a provocat haos la un eveniment soldat cu răniți. Cum au ajuns participanții „să se plimbe cu lopeţi, topoare şi alte unelte"

Kai Cenat, un streamer popular pe platforma online americană Twitch, este vizat de mai multe acuzaţii după ce un eveniment pe care l-a anunţat pentru vineri, în cartierul new-yorkez Manhattan, a degenerat, a anunţat poliţia locală.

Cenat se va confrunta cu mai multe acuzaţii, de incitare la revoltă, organizarea unei adunări ilegale şi posibil alte infracţiuni, a declarat vineri seară, în cadrul unei conferinţe de presă, şeful departamentului de poliţie din New York, Jeffrey Maddrey.

Kai Cenat, care are peste 9 milioane de abonaţi pe reţelele sociale, a anunţat miercuri, în timpul unui flux pe platforma Twitch, că va găzdui un eveniment în cadrul căruia va oferi cadouri promoţionale, vineri, la ora locală 16:00 (20:00 GMT), în parcul Union Square din Manhattan, printre obiecte numărându-se console de jocuri video, carduri cadou şi telefoane mobile.

Evenimentul a scăpat de sub control cu mult înainte de ora de începere anunţată, mulţimea ajungând la "câteva mii de oameni". Unii dintre cei prezenţi au recurs la "acte de violenţă faţă de poliţie şi public", a precizat Maddrey.

Oamenii au început "să se plimbe cu lopeţi, topoare şi alte unelte" luate de pe un şantier din apropiere, a spus reprezentantul departamentului de poliţie, adăugând că "indivizii aprindeau, de asemenea, artificii pe care le aruncau spre poliţie" şi "spre cei din jur".

Maddrey a precizat că mai mulţi tineri din mulţime şi poliţişti au fost răniţi.

Cenat a fost îndepărtat de la faţa locului de poliţie din "motive de siguranţă", iar 65 de persoane, dintre care 30 de minori, au fost arestate, a spus el.

